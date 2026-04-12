Palermo Women, Viscuso: «Mancata lucidità sottoporta, dobbiamo crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 12, 2026
palermo femminile

Nel post partita di Lecce WomenPalermo Women, anche la calciatrice rosanero Sofia Viscuso ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando i limiti emersi negli ultimi metri.

«Sono soddisfatta della gara che ha giocato la squadra. È mancata lucidità sottoporta, nel calcio vince chi segna e a noi è mancato proprio il gol per portare a casa l’intera posta in palio. Siamo consapevoli di dover lavorare su questo aspetto e ci alleniamo duramente per portare i dettagli dalla nostra parte».

Parole che confermano il rammarico condiviso nello spogliatoio rosanero, ma anche la determinazione a migliorare in vista dei prossimi impegni.


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