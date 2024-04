Si è appena concluso il primo tempo di Palermo-Crotone, match della 23sima giornata del Girone C di Serie C di calcio femminile. 45 minuti perfetti per le calciatrici rosanero, le quali rientrano negli spogliatoi sul risultato di 5 a 1: al momento decidono le doppietta di Impellitteri e di Piro più il gol di Bruno. Le calabresi vanno invece a segno con D’aquino, autrice del momentaneo 4 a 1.

