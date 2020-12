Umore nuovamente alle stelle in casa Palermo. La beffa interna contro la Turris aveva posto fine al ciclo di risultati utili consecutivi collezionati nelle precedenti partite. Successivamente, i rosa sono riusciti a riscattarsi immediatamente, sempre tra le mura di casa, rifilando tre reti all’ambizioso Monopoli. Un 3-0, netto e meritato, che ha decisamente spazzato via l’alone di scetticismo alimentato dal ko in pieno recupero contro i campani.

Paradossalmente è stata la partita delle prime volte, suggellata dalle reti di Almici e Marconi e dal primo successo con più di due reti realizzate. Un bel modo per lanciare l’ennesimo segnale al campionato: il Palermo c’è e vuole presidiare la zona nobile della griglia play-off.





Nella giornata di domani mercoledì 2 dicembre i rosa ospiteranno al “Barbera” la Viterbese, match valevole per il recupero dell’ottava giornata del girone C di Serie C. Doveva essere la partita della festa, poi mancata a causa del cluster da Covid-19 sviluppatosi in seno al club di viale del Fante. Il match, inizialmente programmato per lo scorso 1 novembre, coincideva col 120° anniversario dalla fondazione del club, evento accompagnato da diverse iniziative tra cui la presentazione della terza maglia a tinte bianco-blu.

Adesso, invece, sarà l’occasione per porre fine al tour de force capace di costringere la squadra rosanero a giocare, più o meno, ogni tre-quattro giorni, ad eccezione della settimana di riposo pre-Turris. Sulla carta si profila una ghiotta occasione per i rosa, pronti ad affrontare una squadra reduce da diversi risultati deludenti, relegata in fondo alla classifica. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Viterbese.

ULTIME PALERMO: l’ultima sfida contro il Monopoli ha manifestato tante certezze, ma anche peculiarità migliorabili. Boscaglia ha capito di poter fare affidamento su uno zoccolo duro di insostituibili in campo, anche se le alternative in panchina non mancano. Almici, Marconi e Crivello sono diventati i leader indiscussi del reparto difensivo. In mezzo al campo Odjer ha confermato la sua imprescindibilità, associata all’importanza tattica di Luperini. Gerarchie meno definite sulla trequarti, dove il solo Rauti sembra aver conquistato definitivamente i galloni da titolare. Sulle fasce, invece, potrebbe verificarsi una continua staffetta tra gli esterni a disposizione. Da sottolineare il rendimento in netta ripresa di Saraniti, capace di valorizzare ulteriormente le sue prestazioni di carattere con un’altra rete, dopo il momento di appannamento vissuto ad inizio stagione.

Al contempo, i fattori da migliorare sono diversi: a partire dalla necessità di chiudere prima le partite, come affermato dall’allenatore gelese al termine della sfida contro i pugliesi. In difesa, sarà necessario mettere nelle condizioni giuste il rientrante Somma, autore di un errore difensivo che avrebbe potuto compromettere la partita nei minuti iniziali. Poi, bisognerà trovare la giusta alchimia tra titolari e alternative, specialmente sul fronte offensivo. Sul fronte attaccanti, ad esempio, nelle ultime uscite Lucca è apparso davvero sottotono per consentire al Palermo di far rifiatare Saraniti.

Contro i laziali i rosa scenderanno in campo col consueto 4-2-3-1 e non è escluso che possa esserci un leggero turnover, considerando gli impegni ravvicinati. Davanti a Pelagotti, le fasce saranno presidiate regolarmente da Almici e Crivello. Al centro, Somma appare favorito su Accardi e Peretti per una maglia da titolare accanto a Marconi. In mezzo al campo potrebbe essere riproposto il tandem Odjer-Luperini. Sulla trequarti, Floriano verso la conferma a sinistra, con Rauti al centro e Kanoute a destra. Ma non è escluso che possano trovare spazio anche Valente e Silipo. In attacco l’unica punta Saraniti.

ULTIME VITERBESE: brutto momento per i “leoni” di Roberto Taurino, che nelle ultime dichiarazioni ha punzecchiato i suoi calciatori con insistenza, ribadendo di aver visto “una timidezza che non si può vedere in una squadra di calcio”. I numeri parlano chiaro: 7 punti in 11 partite, due sconfitte consecutive e una vittoria che manca da un mese mezzo. Sicuramente un cammino che complica e non poco l’obiettivo salvezza.

Nonostante la difficoltà dell’avversario e dell’attualità, la sfida contro il Palermo si profila paradossalmente come un’ottima occasione per sfoderare il proprio carattere e giocare sulla propria onda motivazionale. Al “Barbera” il tecnico leccese dovrebbe confermare il 3-4-1-2, facilmente trasformabile in un 3-4-3 nel corso della gara. Davanti al portiere Daga, il terzetto difensivo sarà composto da Mbende, Ferrani e Baschirotto. A centrocampo Bianchi e Falbo sulle fasce, con Besea e Bensaja al centro. Attacco a tre col rientrante Simonelli, Tounkara e Rossi.

ARBITRO: la gara sarà diretta da Mario Cascone. Il fischietto di Nocera Inferiore sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere. Il quarto uomo sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Somma, Marconi; Crivello; Odjer, Luperini; Floriano, Rauti, Kanoute; Saraniti. All. Boscaglia. A disposizione: Fallani, Matranga, Peretti, Accardi, Lancini, Doda, Broh, Palazzi, Martin, Silipo, Valente, Lucca.

Ballottaggi: Somma 40% – Accardi 35% – Peretti 25%

Luperini 60% – Broh 45%

Kanoute 40% – Valente 35% – Silipo 25%

VITERBESE (3-4-3): Daga; Mbende, Ferrani, Baschirotto; Bianchi, Besea, Bensaja, Falbo; Simonelli, Tounkara, Rossi. All. Taurino.