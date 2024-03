Palermo-Venezia 0-2, il LIVE del match: Pohjanpalo segna ancora

Il Palermo è all’ultima chiamata per il secondo posto e le speranze dei rosanero passano dal big match del Renzo Barbera contro il Venezia. Uno scontro diretto che all’andata ha visto trionfare la squadra di Eugenio Corini per 3-1. Adesso, però, i veneti sono terzi a +5 sul Palermo e cercano l’allungo definitivo. Corini deve fare a meno del lungodegente Lucioni ma anche di Filippo Ranocchia, out per una lesione muscolare. Al suo posto Henderson dal primo minuto insieme a Gomes e Graves. Confermato il tridente classico. Sfida a distanza tra due bomber di razza, Brunori e Pohjanpalo. Fischio d’inizio alle 20:30.

Il live del match:

PRIMO TEMPO

Inizia il match del Renzo Barbera tra Palermo e Venezia, anticipo della 30a di Serie B. Palla gol per il Venezia dopo due minuti con Ellertson, decisivo Gomes a fare muro. Risponde subito il Palermo con la discesa di Lund che arriva in area di rigore ma sbaglia la misura del cross. Parata importante di Piglacelli sul destro ravvicinato di Altare al 5′. Al 7′ occasione per Brunori di testa sul cross invitante di Gomes. All’8′ contatto tra Lund e Candela nell’area di rigore del Venezia, il terzino del Palermo reclama un calcio di rigore ma Doveri lascia proseguire. All’11’ occasione ghiotta per Diakité che colpisce di testa a botta sicura ma trova la testa di candela che evita un gol fatto. Ancora Lund pericoloso, servito da Di Francesco il terzino americano conclude col destro ma strozza troppo il tiro. Al 19′ gol del Venezia con Pohjanpalo che arriva indisturbato a colpire di testa su un cross da destra, Pigliacelli sfiora ma non riesce ad evitare la rete.

Al 23′ Brunori conclude col mancino dopo una palla respinta dal portiere, il suo tiro si spegne sul fondo. Al 30′ gol del Venezia con Pohjanpalo che firma la doppietta personale: Pierini prolunga di testa, l’attaccante arriva davanti a Pigliacelli e con l’esterno lo batte. Al 44′ Pohjanpalo sfiora la tripletta, decisivo Pigliacelli poi sulla ribattuta l’attaccante non trova lo specchio della porta. Al 45′ Ellertson sfiora il 3-0 in contropiede ma il suo sinistro è fuori misura. Si chiude il primo tempo tra i fischi del Barbera.

SECONDO TEMPO

Triplo cambio per il Palermo: dentro Aurelio, Graves e Vasic, fuori Lund, Nedelcearu e Di Mariano. Occasione per Pierini al 51′ sull’errore in disimpegno di Aurelio, palla alta sopra la traversa. Al 54′ si rende pericoloso Di Francesco con un destro di controbalzo, sicuro Joronen che la blocca. Al 56′ Pigliacelli salva su Candela a botta sicura e tiene in vita il Palermo. Altra occasione per il Venezia, Pierini calcia in diagonale, sicuro Pigliacelli.

TABELLINO

Marcatori: 19′, 30′ Pohjanpalo

Ammonizioni:

Espulsioni:

FORMAZIONI UFFICIALI

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Segre, Gomes, Henderson; Di Mariano, Brunori, Di Francesco. All. Corini.

A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Marconi, Vasic, Buttaro, Soleri, Aurelio, Traorè, Coulibaly.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Altare, Idzes, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

A disposizione: Bertinato, Grandi, Gytkjaer, Modolo, Jajalo, Bjarkason, Cheryshev, Lella, Svoboda, Ullmann, Andersen, Olivieri.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri (Roma 1)

AA1: Vivenzi (Brescia)

AA2: M. Rossi (Biella)

IV UFFICIALE: Zanotti (Rimini)

VAR: Nasca (Bari)

AVAR: Pezzuto (Lecce)