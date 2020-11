E’ ormai giunta al termine la settimana di “pausa” che ha consentito al Palermo di riprendere fiato dopo i tantissimi impegni ravvicinati. Infatti, i rosa hanno osservato una giornata di riposo nell’ultimo turno. Clima sereno ed entusiasmo alimentati dall’ultimo successo interno contro il Potenza di mercoledì scorso: sembrava una partita stregata, sensazione incrementata dal duello fra le undici maglie rosanero e il reattivo portiere Marcone. Poi, come nelle favole a lieto fine, ci ha pensato Luperini a sbloccarla a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare, grazie ad una preziosissima palla in mezzo del brillante Silipo.

La terza vittoria consecutiva ha definitivamente rilanciato le ambizioni d’alta classifica del Palermo, adesso intenzionato a puntare almeno al quarto posto, attualmente presidiato dal Catanzaro, distante sette punti ma con due partite in più. Non sarà semplice e gli uomini di Boscaglia ne sono consapevoli dopo aver lasciato alle spalle le enormi difficoltà di inizio stagione.





Come in un gioco a livelli, la terza gara interna consecutiva prevista per domani alle ore 15 vedrà i rosa affrontare la Turris in un impegno che si prospetta ancora più difficile. Il match, valido per il recupero della 6a giornata, doveva disputarsi inizialmente il 21 ottobre. In seguito fu soggetto al rinvio a causa del cluster da Covid-19 esploso nel club rosanero. Allo stato attuale delle cose, i corallini stanno dimostrando di essere la squadra rivelazione del campionato con 17 punti in classifica e una gara in meno. Reduci da un buon punto esterno contro il Catania, giungono nella loro ultima tappa siciliana con l’intento di uscirne indenni e tornare a Torre del Greco col sorriso sulle labbra. I rosa, quindi, dovranno prestare molto attenzione considerando un dato che evidenzia le complessità: con tre pareggi e due vittorie la squadra di Fabiano è ancora una delle poche squadre del girone C ad essere imbattute in trasferta. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Turris.

ULTIME PALERMO: i recenti risultati positivi hanno restituito al Palermo la consapevolezza dei propri mezzi. L’alta classifica non è poi così lontana, ad eccezione del trio composto da Ternana, Teramo e Bari. Squadra totalmente rivitalizzata rispetto alle primissime uscite e problemi offensivi parzialmente eliminati. L’ultima gara contro il Potenza non ha fatto altro che certificare l’abbondanza di alternative di qualità da inserire a gara in corso: i tre punti sudatissimi sono stati confezionati dagli ingressi di Luperini e Silipo. Probabilmente sarà necessario migliorare la gestione e la velocità della manovra, ma i segnali sono comunque incoraggianti.

Boscaglia potrà contare sul rinnovato apporto di Valente contro la Turris, ma sarà costretto a rinunciare agli infortunati Peretti, Palazzi e Corrado, oltre ai lungodegenti Marong, Santana e Somma.

Squadra che vince non si cambia? Forse. Le ultime uscite di alcuni interpreti rosanero potrebbero quasi ostacolare le scelte del tecnico gelese e del suo 4-2-3-1. In porta certezza Pelagotti. Quartetto difensivo composto da Almici a destra e Crivello a sinistra, con Accardi e Marconi al centro. Il centrocampo sarà retto da Odjer e da Luperini, che conquista la titolarità. Sulla trequarti si dovrebbe andare verso la conferma di Floriano a sinistra, con Valente in panchina ma reduce dall’infortunio, Rauti al centro e Kanoute a destra. Il senegalese potrebbe essere soggetto ad una staffetta con Silipo. In attacco ennesima conferma per Saraniti.

ULTIME TURRIS: momento di grande equilibrio per i ragazzi di Fabiano, reduci da tre pareggi consecutivi contro Foggia, Juve Stabia e Catania. L’ultimo successo risale quasi ad un mese fa, ma le ultime prestazioni non fanno altro che evidenziare la compattezza e l’intelligenza del gruppo. Curiosamente, le uniche due sconfitte sono arrivate contro Paganese e Potenza, battute dal Palermo nelle ultime due giornate di campionato.

I corallini, neopromossi a quota 17 punti, a ridosso delle “big” del girone, arriveranno al “Barbera” per sfoderare una prestazione precisa e attenta, con l’intento di bloccare il rivitalizzato attacco rosanero.

Con molta probabilità il tecnico nativo di Torre del Greco continuerà ad adottare il 3-4-1-2. In porta Abagnale. Trio difensivo composto da Rainone, Di Nunzio e Lorenzini. A centrocampo, le fasce saranno presidiate da Da Dalt a destra ed Esempio a sinistra, con Tascone e Franco al centro. Sulla trequarti Romano sembrerebbe favorito su Fabiano. Pandolfi e Longo pronti a comporre il tandem offensivo.

ARBITRO: la gara sarà diretta da Simone Galipo’. Il fischietto di Firenze sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Pressato di Latina e Francesco Rizzotto di Roma 2. Il quarto uomo sarà Daniele Rutella di Enna.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini; Floriano, Rauti, Kanoute; Saraniti. All. Boscaglia. A disposizione: Fallani, Matranga, Lancini, Doda, Broh, Martin, Silipo, Valente, Lucca.

Ballottaggi: Kanoute 55% – Silipo 45%

TURRIS (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Franco, Tascone, Esempio; Romano; Pandolfi, Longo. All. F. Fabiano. A disposizione: Lonoce, Barone, D’Ignazio, D’Oriano, Lame, Loreto, Brandi, R. Fabiano, Esposito, Marchese, Alma, Giannone, Sandomenico.