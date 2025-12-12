Palermo-Sampdoria 1-0, la diretta live: termina il primo tempo!
Il Barbera di mister Inzaghi torna al Barbera. Nell’anticipo della 16^ giornata del campionato cadetto, i rosanero accolgono la Sampdoria di mister Gregucci. I siciliani sono chiamati ad una nuova importante prestazione dopo le due convincenti vittorie consecutive contro Carrarese ed Empoli.
Mister Inzaghi conferma l’undici titolare visto in Toscana, con Brunori che continua ad accomodarsi in panchina con sempre meno possibilità di tornare al centro del progetto rosanero. A dirigere il match sarà l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Di seguito il live targato Ilovepalermocalcio.com.
PRIMO TEMPO
Fischia Pezzuto, è iniziata Palermo-Sampdoria!
1’- Primo possesso per i padroni di casa.
3’ – Ci prova il Palermo! Segre recupera e mette al centro, palla deviata in angolo.
5’ – Spinge il Palermo. Augello scambia con Le Douaron e poi serve Pohjanpalo: il destro del finlandese è largo.
8’ – Rosanero ancora una volta pericolosi! Palumbo da angolo prova Augello che calcia di prima. Ghidotti respinge, poi Segre mette fuori.
12’ – Tirano ancora i padroni di casa. Ranocchia riceve, si accentra e lascia partire un destro facilmente gestito dall’estremo difensore ospite.
15’ – Pressa alto il Palermo. La Sampdoria fatica ad impostare trame offensive.
21’ – Tentativo per Palumbo. Il Palermo costruisce un’azione manovrata, la sfera arriva sui piedi di Palumbo che tenta un mancino a giro. Palla alta sopra i pali della porta difesa da Ghidotti.
25’ – Sfiora il gol ancora Ranocchia! Il centrocampista prova un destro a giro: miracolo di Ghidotti.
29’ – Le Douaron porta avanti il Palermo! Recupera la sfera Ranocchia favorendo la ripartenza dei rosanero. Palla per Pohjanpalo che fa sponda a Palumbo. Il n.5 trova Le Douaron che sfida la difesa avversaria e calcia realizzando il gol del vantaggio.
33’ – Prova a reagire la Sampdoria da calcio piazzato, la difesa rosanero è attenta.
38’ – Prima vera occasione in casa blucerchiata! Massimo Coda riceve su un cross morbido Pafundi, il suo colpo di testa termina di poco fuori.
41’ – Ancora Pafundi a mettersi in mostra. Il n.20 si accentra e prova un destro: palla alta.
44’ – Fase lenta del match. Il Palermo gestisce, la Samp aspetta.
45’ – Concesso 1’ di recupero.
TABELLINO
FORMAZIONI
PALERMO: Joronen; Ceccaroni; Bani; Bereszynski; Augello; Pierozzi; Ranocchia; Segre; Palumbo; Le Douaron; Pohjanpalo.
All. Inzaghi
SAMPDORIA: Ghidotti; Venuti; Ferrari; Vulikic; Depaoli; Contin Henderson; Ioannou; Pafundi; Cherubini; Coda.
All. Gregucci
MARCATORI: Le Douaron (Pa) 29’;
SANZIONATI: