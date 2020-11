La settimana appena trascorsa ha restituito il sorriso al Palermo e ai suoi tifosi. Dopo il periodo nero, culminato con le prestazioni deludenti e successivamente col cluster da Covid-19 sviluppatosi in seno al club di viale del Fante, gli uomini di Boscaglia hanno conquistato nuovo vigore, sfoderando prove di spessore nel derby dello scorso lunedì contro il Catania e nella trasferta campana di giovedì contro la Juve Stabia.

In occasione del match contro i rossazzurri, i rosa hanno dato vita ad una impresa eroica, pareggiando e “rischiando” di vincere con soli 11 giocatori a disposizione più il solo portiere Matranga in panchina. Grande carattere in mezzo alle mille difficoltà anche contro le “Vespe”: l’ondata del ritrovato entusiasmo, infatti, ha consentito ai siciliani di centrare la prima vittoria in campionato grazie alle reti siglate dal criticato Saraniti e dal rientrante Floriano.





Si può ben dire, quindi, che è stato appena sorpassato il punto di svolta della stagione rosanero. Adesso servirà inanellare ulteriori risultati utili e convincenti per alimentare i meccanismi della continuità e della concretezza necessari per piazzarsi nella parte medio-alta della classifica. Pur sembrando banale, i rosa dovranno giocare ogni partita come se fosse una finale, senza pensare alle lanciatissime Ternana e Bari, rispettivamente prima e seconda della classe.

L’atteggiamento convincente e il buon gioco degli ultimi giorni cercano conferma alle ore 15 di domenica 15 novembre: al “Barbera”, infatti, arriverà la Paganese di mister Erra. I campani, com’è ovvio che sia, giungeranno in Sicilia per conquistare punti pesanti, malgrado i pronostici a sfavore. Due vittorie, quattro pareggi e quatto sconfitte lo score degli azzurrostellati. Da sottolineare il buon pareggio interno contro l’Avellino nell’ultimo turno. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Paganese.

ULTIME PALERMO: momento felice per i rosa. Oltre alle prestazioni convincenti e ai punti conquistati contro Catania e Juve Stabia, il gruppo di Boscaglia ha accolto altri calciatori guariti dal Covid-19. Infatti, in Campania sono rientrati Accardi, Floriano, Lucca, Peretti e Fallani. Inoltre, alla vigilia della sfida contro la Paganese, il tecnico gelese ha comunicato la ritrovata disponibilità di Luperini e Silipo. Gli stessi saranno inseriti nella lista dei convocati, ma probabilmente partiranno dalla panchina.

Il buon umore si accentua osservando le statistiche offensive: l’attacco rosa si è svegliato e ha mandato in rete tre calciatori diversi nelle ultime due gare: Kanoute, Saraniti e Floriano. Un buon bottino considerando la condizione anemica mostrata dal reparto in questo avvio di campionato. In difesa, sorprendente l’approccio di Palazzi, centrocampista naturale, al ruolo di centrale difensivo. Con molta probabilità manterrà la posizione anche nella sfida contro i campani. Torna a disposizione Crivello, dopo le due giornate di squalifica. Somma, Lancini, Santana e Marong ancora indisponibili a causa del Covid-19. Assenti anche Odjer, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo, e Valente per infortunio.

Boscaglia continuerà a riproporre il 4-2-3-1. Davanti a Pelagotti, si va verso la conferma della coppia centrale Palazzi-Marconi. Sulle fasce Crivello e Almici. A centrocampo, accanto a Martin ci sarà Broh, che arretrerà rispetto alla partita di giovedì. Sulla trequarti, Floriano è pronto a prendersi una maglia da titolare sulla sinistra, con Rauti al centro e Kanoute sulla destra. Nonostante le noie muscolari degli ultimi giorni, Saraniti dovrebbe essere regolarmente in campo, ma Lucca è pronto ad insidiarlo.

ULTIME PAGANESE: buon momento anche per i campani, reduci dalla vittoria esterna sul campo della Viterbese e dal pareggio interno contro l’Avellino. Anche qualche difficoltà a causa dei contagi da Covid-19 registrati nelle ultime settimane all’interno del gruppo squadra.

I ragazzi di mister Erra, consapevoli dell’importanza della sfida, si giocheranno il tutto per tutto per inanellare altri punti pesanti e magari consolidare l’attuale nono posto in classifica. Non sarà della gara il centrocampista rumeno Daniel Onescu, squalificato per una gara dal Giudice Sportivo in seguito al doppio giallo rimediato nel match contro l’Avellino.

Con molta probabilità, il tecnico azzurro confermerà gran parte della formazione capace di fermare sul pareggio gli irpini. Dunque, dovrebbe essere confermato il 3-5-2: davanti al portiere Campani, trio difensivo composto da Sbampato, Schiavino e Sirignano. A centrocampo, Mattia e Squillace sulle fasce, con Scarpa, Bonavolontà e Gaeta pronti a creare densità in mezzo. In attacco pronti Guadagni e Diop.

ARBITRO: la gara sarà diretta da Fabio Natilla. Il fischietto di Molfetta sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio di Molfetta. Il quarto uomo sarà Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Palazzi, Marconi, Crivello; Martin, Broh; Floriano, Rauti, Kanoute; Saraniti. All. Boscaglia. A disposizione: Fallani, Matranga, Doda, Corrado, Accardi, Luperini, Peretti, Silipo, Lucca.

Ballottaggi: Palazzi 50% – Accardi 25% – Peretti 25%

Saraniti 55% – Lucca 45%

PAGANESE (3-5-2): Campani; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Mattia, Scarpa, Bonavolontà, Gaeta, Squillace; Guadagni, Diop. All. Erra. A disposizione: Bovenzi, Fasan, Carotenuto, Cigagna, Criscuolo, Bramati, Cesaretti, Isufaj, Mendicino.