Palermo-Padova LIVE: la cronaca della partita dal Barbera

Tutto pronto al “Renzo Barbera” , il Palermo torna in casa dopo il pari ad Avellino e lo fa davanti a circa 32mila presenti, per provare a chiudere l’anno nel migliore dei modi. Filippo Inzaghi conferma il 3-4-2-1, affidandosi a Joronen tra i pali e a una linea difensiva, un po’ rivisitata per via delle tante assenze, composta da Ceccaroni, Peda e Veroli. Sugli esterni spazio a Gyasi e Augello, mentre in mezzo al campo agiscono Segre, capitano di giornata, e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron supporteranno Pohjanpalo, riferimento offensivo e uomo chiave dell’attacco rosanero.

Andreoletti risponde con il Padova schierato con Sorrentino in porta e una difesa formata da Belli, Perrotta e Sgarbi, con Barreca e Capelli sulle corsie. In mediana Fusi, Varas e Harder, mentre sulla trequarti agirà Papu Gomez, capitano, a sostegno di Bortolussi. La gara sarà diretta da Marco Piccinini della sezione di Forlì, assistito da Miniutti e Galimberti. Pacella sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Giua con Prontera come AVAR.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 72 Veroli. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 27 Pierozzi, 28 Blin, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

PADOVA: 12 Sorrentino, 3 Barreca, 4 Belli, 5 Perrotta, 7 Varas, 8 Fusi, 10 Gomez (C), 17 Capelli, 20 Bortolussi, 32 Sgarbi, 44 Harder. A disposizione: 1 Mouquet, 14 Fortin, 6 Crisetig, 11 Seghetti, 13 Boi, 18 Ghiglione, 23 Di Maggio, 33 Baselli, 41 Silva, 55 Villa, 72 Faedo, 92 Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti.

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI:

NOTE: