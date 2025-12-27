LIVE Serie B Palermo-Padova 1-0: inizia il secondo tempo

Termina 1-0 il primo tempo del match del Barbera tra Palermo e Padova. Una prima frazione combattuta da parte di entrambe le squadre. La squadra ospite in un paio di occasioni si è resa pericolosa impegnando Joronen chiamato in causa con 2/3 interventi decisivi. Dall’altra parte, sempre i biancoscudati si difendono bene dagli attacchi dei padroni di casa. Sono proprio i rosanero a sbloccare la partita al minuto 38 dopo un’azione ben orchestrata da Palumbo che porta Ceccaroni e crossa in area. Pohjanpalo riceve e tutto da solo in area calcia di destro battendo Sorrentino. Sul finale il Padova prova a reagire, la difesa rosa è attenta.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

74′ – Altro cambio per il Padova: Bonaiuto rileva Harder.

73′ – Sugli sviluppi di un calcio d’Angolo, Pohjanpalo raccoglie in area e calcia di prima: il tiro è troppo alto.

72′ – Ranocchia su punizione passa a Peda che mette in mezzo ma trova Perrotta a mettere in angolo.

71′ – Ammonito Harder per fallo su Gomes.

69′ – Primo cambio per il Padova: Bortolussi lascia il posto a Seghetti.

67′ – Palermo in avanti: Segre raccoglie e crossa, un difensore del Padova la spazza e la mette in angolo.

65′ – Altri due cambi per Inzaghi: dentro Pierozzi e Gomes al posto di Gyasi e Palumbo.

64′ – Calcio d’angoloper il Padova: Barreca dalla bandierina mette in area, Fusi la intercetta e calcia ma termina fuori.

60′ – Cambio per Inzaghi: dentro Vasic al posto di Le Douaron.

57′ – Palermo in avanti, Palumbo ha un’ottima intuizione e la mette in mezzo per Le Douaron, ma il numero 21 non ci arriva.

53′ – Altro calcio di punizione conquistato dal Palermo: Palumbo crossa in area ma nessun rosanero riesce a spingerla in porta.

49′ – Il Padova combatte in attacco: Fusi calcia in porta ma Joronen la para e la mette in angolo.

48′ – Il Palermo conquista un calcio di punizione. Ranocchia mette in atto uno schema passando a Gyasi, il numero 11 passa a Palumbo che mette in mezzo ma Sorrentino intercetta.

46′ – Riprende il match.

PRIMO TEMPO

45′ – Termina il primo tempo.

43′ – Brividi per la difesa rosanero: il Padova si porta in attacco con uno scambio tra Gomez e Fusi che porta quest’ultimo quasi a tu per tu con Joronen, il portiere rosanero para di piede e dice No!

42′ – Ammonito Palumbo.

38′ – GOOOOOL PALERMO!!! Dopo una bell’azione orchestrata da Palumbo, Ceccaroni crossa in mezzo e trova Pohjanpalo tutto da solo a insaccare in rete alle spalle di Sorrentino.

35′ – Il Palermo continua ad attaccare, ma il Padova si difende bene contenendo i rosanero.

33′ – Le Douaron ammonito per proteste.

26′ – Il Palermo parte in contropiede: Augello serve Pohjanpalo che entra in area ma temporeggia e non tira subito, nel provare a dribblare un avversario perde palla.

21′ – Il Palermo conquista un calcio d’angolo, Ranocchia dalla bandierina la mette in mezzo: una serie di azioni confuse portano il Palermo vicino al gol, ma la palla non entra.

19′ – Bortolussi da fuori area effettua un tiro insidioso, Joronen interviene e la manda in angolo.

17′ – Il Padova batte un calcio d’angolo: Gomez dalla bandierina la mette in mezzo, Gyasi la spazza via.

15′ – Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Paumbo, Pohjanpalo tenta il colpaccio: da posizione defilata il finlandese colpisce di testa verso la parta, la palla viene salvata sulla linea da un difensore ospite.

13′ – Palumbo raccoglie sulla fascia e crossa in area, la palla è lunga e non trova nessun compagno.

9′ – Il Palermo va all’attacco: Augello serve Pohjanpalo, il finlandese chiuso gliela ripassa ma la palla si perde.

7′ – Svarione di Ceccaroni porta il Padova al tiro, ma la palla finisce fuori.

3′ – Fase di studio in questi primi minuti, entrambe le squadre prendono le misure senza ancora riuscire ad attaccare.

1′ – Pronti, via! Il Padova batte il calcio d’inizio.

IL TABELLINO

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo (Dal 65′ Gomes), 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 11 Gyasi (Dal 65′ Pierozzi), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Dal 60′ Vasic), 29 Peda, 32 Ceccaroni, 72 Veroli. A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 27 Pierozzi, 28 Blin, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

PADOVA: 12 Sorrentino, 3 Barreca, 4 Belli, 5 Perrotta, 7 Varas, 8 Fusi, 10 Gomez (C), 17 Capelli, 20 Bortolussi (Dal 69′ Seghetti), 32 Sgarbi, 44 Harder. A disposizione: 1 Mouquet, 14 Fortin, 6 Crisetig, 11 Seghetti, 13 Boi, 18 Ghiglione, 23 Di Maggio, 33 Baselli, 41 Silva, 55 Villa, 72 Faedo, 92 Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti.

ARBITRO: Marco Piccinini (Forlì). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Antonio Giua (Olbia). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

MARCATORI: Pohjanpalo 38′

NOTE: ammoniti Le Douaron, Palumbo, Herder