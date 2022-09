La Curva Nord Inferiore ha riportato un comunicato nel quale viene raccontato quanto accaduto tra il gruppo di tifosi e la società rosanero.

La CNI infatti, nei giorni scorsi ha reso noto un evento di beneficienza che si sarebbe tenuto lunedì 12 presso lo storico club del Borgo Vecchio. Ieri, però, c’è stato un intoppo. Il Palermo non ha concesso ai propri calciatori la partecipazione all’evento, poiché il gruppo di Ultras in questione non è in possesso della Fidelity Card. A detta dei diretti interessati, i calciatori rosanero non potranno più partecipare ad eventi con tifosi non tesserati.

Ecco il comunicato e la locandina dell’evento in questione:

“…LA SOCIETÁ NON HA DATO IL CONSENSO AI GIOCATORI ROSANERO DI PARTECIPARE, ADDUCENDO COME MOTIVAZIONE, CHE IL NOSTRO GRUPPO NON È TESSERATO, OVVERO NON POSSIEDE LA FIDELITY CARD. RITENIAMO QUESTO UN ATTO DI REPRESSIONE INAUDITA VERSO IL NOSTRO GRUPPO, CHE DA 22 ANNI SEGUE LA MAGLIA ROSANERO OVUNQUE… MA SOPRATTUTTO VERSO QUESTO EVENTO BENEFICO, A CUI NOI SIAMO MOLTO SENSIBILI E CHE MAI REVOCHEREMO, PERCHÉ NON VOGLIAMO NEGARE UN SORRISO AI BAMBINI DELLA NOSTRA CITTÁ!”. NESSUN COMPROMESSO CON CHI CI REPRIME! CURVA NORD INFERIORE PALERMO”.