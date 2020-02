Una settimana di riflessione, quella appena trascorsa in casa Palermo. La sconfitta col Licata ha lasciato l’amaro in bocca perché sinonimo di occasione sprecata, che avrebbe potuto direzionare ulteriormente il campionato. Tuttavia, è stata sicuramente compensata dal ko esterno del Savoia sul campo dell’FC Messina, che ha permesso di mantenere intatta la situazione in vetta. Al “Dino Liotta”, le scelte di Pergolizzi non sono state ripagate, con i rosa avvolti dalla carica agonistica degli uomini di Campanella, accompagnati da una cornice di pubblico meritevole di ben altri palcoscenici. Adesso, è necessario ricompattarsi in vista delle ultime nove partite di campionato. Il Palermo inaugurerà il mese di marzo, con molta probabilità decisivo per la lotta promozione, ospitando il Nola. La compagine campana arriverà al “Barbera” forte dei 16 punti conquistati dall’inizio del 2020, il terzo miglior rendimento dopo Palermo e FC Messina. Dunque, un avversario tutt’altro che abbordabile sul cammino della promozione in Serie C. L’allarme Coronavirus ha indotto a pensare alla disputa del match a porte chiuse, se non al rinvio. Nulla di tutto questo è successo, per fortuna. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni, i precedenti e le ultime notizie di Palermo-Nola.

ULTIME PALERMO: nel derby esterno contro il Licata, le scelte di Pergolizzi non hanno dato gli esiti sperati. Così, il tecnico ha pensato di mischiare nuovamente le carte in settimana. La certezza è il ritorno al 4-3-3, in virtù del rientro di Vaccaro sulla fascia sinistra. A centrocampo, Martinelli ha accusato dei sintomi influenzali, ma la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio. Si prospetta un rebus offensivo su più fronti. Il dubbio più grande è quello che riguarda la punta centrale: Ricciardo, Sforzini e Lucca si giocano una maglia da titolare, con i primi due nettamente in vantaggio. Valutata anche l’opzione trequartista, con Floriano posizionato tra le linee. Ecco la formazione che sfiderà il Nola: Pelagotti guiderà il reparto difensivo composto dai terzini Doda e Vaccaro, con Lancini e Crivello al centro. Centrocampo composto da Martinelli, Martin e Langella. Certi del posto Floriano e Felici, con Ricciardo che potrebbe spuntarla su Sforzini per un posto da titolare, ma la sorpresa è dietro l’angolo.

ULTIME NOLA: nelle prime uscite del 2020, gli uomini di Esposito hanno dimostrato di avere il carattere giusto per ambire ad una tranquilla salvezza. 36 punti rappresentano un ottimo bottino per la compagine campana, che potrà godersi l’importante evento del “Barbera” senza particolari pressioni, magari nutrendo il desiderio di fare lo sgambetto ai rosa di Pergolizzi. I bruniani dovrebbero scendere in campo con il consolidato 3-4-3, che vede Capasso difendere i pali. Trio difensivo composto da S. Sannia, Guarro e Raimondi. A centrocampo, A. Sannia e Acampora sugli esterni, con Cardone e Marigliano al centro. Trio offensivo composto da Maggio, Poziello e Giliberti.

ARBITRO: sarà Adolfo Baratta a dirigere il match. Il fischietto di Rossano sarà coadiuvato da Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Gianluca Scardovi di Imola.

PROBABILI FORMAZIONI

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Martinelli, Martin, Langella; Floriano, Ricciardo, Felici. All. Pergolizzi. A disposizione: Fallani, Accardi, Peretti, Ambro, Mauri, Kraja, Rizzo Pinna, Ficarrotta, Silipo, Sforzini, Lucca.

Ballottaggi: Ricciardo 50% – Sforzini 40% – Lucca 10%

Martin 60% – Mauri 40%

Felici 60% – Silipo 40%

NOLA (3-4-3): Capasso; Sannia S., Guarro, Raimondi; Acampora, Marigliano, Cardone, Sannia A.; Maggio, Poziello, Giliberti. All. Esposito. A disposizione: Anatrella, Gargiulo, Andrulli, Mileto, Reale, Calise, Cavaliere, Faella, Serrano.