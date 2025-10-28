LIVE Serie B: Palermo-Monza 0-0
Torna al Renzo Barbera il Palermo di Pippo Inzaghi. Nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Catanzaro, non manca il solito supporto dei tifosi rosanero in occasione del match, con inizio ore 19.30, contro il Monza.
Gli ospiti, reduci dalla netta vittoria per 3-1 nella scorsa giornata contro la Reggiana, arrivano in Sicilia da secondi della classe e con tutta la voglia di insidiare il Modena, primo in solitaria. Servirà una partita impeccabile per i ragazzi di Inzaghi che presumibilmente opterà per qualche cambiamento rispetto alla gara contro il Catanzaro. A dirigere l’incontro sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, di seguito la cronaca targata Ilovepalermocalcio.com.
Primo tempo
19’ – Ci prova da fuori il Palermo. Ranocchia riceve dal limite e scarica un mancino che termina alto sopra la traversa.
16’ – Fraseggia bene il Monza sull’asse Pessina-Azzi. Il Palermo subisce, ma finora senza gravi conseguenze.
11’ – Prima avanzata ospite. Azzi arriva sul fondo, rientra e crossa: la palla rischia di arrivare a Dany Mota libero sul secondo palo. Chiude bene Augello.
9’ – OCCASIONE PALERMO! Pohjanpalo riceve la sfera sulla fascia destra provando a cercare un compagno in area di rigore. Il cross viene deviato da un avversario, rischiando di depositarsi in rete. Bravo il portiere ospite a recuperare e a bloccare la sfera.
8’ – Brivido per gli uomini di Bianco. Thiam rinvia malissimo, la palla termina sui piedi di Gomes che spreca una possibile grande opportunità.
5’ – Con personalità gli uomini di Inzaghi provano a giocare palla a terra, in attesa di aprire spazi tra la difesa biancorossa.
3’ – Rumoreggia il Barbera. Tocco dubbio con la mano dentro l’area di rigore ospite, ma l’arbitro lascia proseguire.
2’ – Subito aggressivo il Monza che non appena recupera palla cerca di ripartire.
Fischia Sacchi, è iniziata Palermo-Monza!
TABELLINO
MARCATORI:
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Gomes, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 72 Veroli, 5 Palumbo, 9 Brunori.
All. Inzaghi.
MONZA: 20 Thiam; 4 Izzo, 3 Lucchesi, 13 Ravanelli; 19 Birindelli, 32 Pessina (C), 21 Colombo, 14 Obiang, 26 Ciurria, 47 Dany Mota
All. Bianco.
A disposizione: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni.
ARBITRO: Juan Luca Sacchi; VAR Di Paolo, AVAR Monaldi
NOTE: