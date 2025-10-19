Palermo-Modena, la cronaca live: aggiornamenti in diretta dal Barbera

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Katia Virzì Ottobre 19, 2025

Archiviata la sosta per le Nazionali il Palermo torna in campo e lo fa per un obiettivo molto importante: il primato in classifica. Avversario di oggi al Barbera sarà infatti il Modena attualmente in testa alla graduatoria di Serie B a solo due punti di distanza proprio dai rosanero secondi.

Per il big match dell’ottava giornata Filippo Inzaghi si affida a Joronen in porta; difesa composta da Diakite, Ceccaroni, Peda. In mezzo al campo il tecnico rilancia Ranocchia che ritrova il porto da titolare dopo l’infortunio. Al suo fianco Segre con Augello e Pierozzi sulle fascia. In avanti il terzetto Palumbo, Brunori e Pohjanpalo.

Ecco la Cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

25′ – E’ ancora il Modena ad attaccare: Di Mariano riceve palla e dalla distanza calcia direttamente in porta, Joronen blocca senza problemi.

22′ – Altro calcio di punizione battuto dal Modena: Di Mariano mette in mezzo, Zampano ci prova di rovesciata ma la palla termina fuori.

18′  – Il Modena conquista un calcio di punizione per un fallo di Segre che a sua volta si becca un giallo: Di Mariano batte ma la palla finisce tra i piedi di Pohjanpalo. Il finlandese prova a far partire il contropiede ma l’azione si interrompe.

16′ – Il Palermo va all’attacco: Palumbo crossa in area e becca Diakitè che di testa batte verso la porta ma la palla finisce fuori.

13′ – Altra occasione per gli ospiti: Gerli mette in mezzo per Sersanti, il numero 5 calcia ma il portiere rosanero intercetta.

9′ – Modena in avanti: Zampano riceve con un cross dalla sinistra, ma Joronen riesce ad anticiparlo.

6′ – Problemi fisici per Tonoli del Modena: il numero 77 è costretto a lasciare il campo, al suo posto Dellavalle.

5′ – Gli ospiti partono subito propositivi:  Di Mariano va in cross ma la palla finisce in rimessa.

1′ – Inizia il match.

 

 

 

Il Tabellino 

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

MODENA: 1 Chichizola, 5 Sersanti, 7 Zampano, 8 Santoro, 9 Gliozzi, 16 Gerli (C), 20 Nieling, 23 Di Mariano, 28 Adorni, 77 Tonoli, 98 Zanimacchia. A disposizione: 22 Pezzolato, 3 Ponsi, 6 Magnino, 10 Caso, 11 Mendes, 17 Massolin, 18 Pyythia, 19 Nador, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Daniele Chiffi (Padova). Primo assistente: Marcello Rossi (Biella). Secondo assistente: Gilberto Laghezza (Mestre). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Gianluca Aureliano (Bologna). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

MARCATORI:

NOTE: ammonito Segre

Ultimissime

Spezia, via libera dell’Empoli: Pagliuca è libero di firmare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025

Palermo-Modena, la cronaca live: aggiornamenti in diretta dal Barbera

Katia Virzì Ottobre 19, 2025

Palermo-Modena, le formazioni ufficiali: Inzaghi rilancia Ranocchia, Sottil conferma Gliozzi e Di Mariano

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025
Rasmus Hojlund ai tempi dell'Atalanta

ESPOSITO PER HOJLUND: trattativa folle di mercato | L’Inter ci ha pensato seriamente

Marco Fanfani Ottobre 19, 2025

Spezia, si scalda la pista Pagliuca: contatti con l’Empoli per la risoluzione

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 19, 2025