Palermo-Modena, la cronaca live: aggiornamenti in diretta dal Barbera
Archiviata la sosta per le Nazionali il Palermo torna in campo e lo fa per un obiettivo molto importante: il primato in classifica. Avversario di oggi al Barbera sarà infatti il Modena attualmente in testa alla graduatoria di Serie B a solo due punti di distanza proprio dai rosanero secondi.
Per il big match dell’ottava giornata Filippo Inzaghi si affida a Joronen in porta; difesa composta da Diakite, Ceccaroni, Peda. In mezzo al campo il tecnico rilancia Ranocchia che ritrova il porto da titolare dopo l’infortunio. Al suo fianco Segre con Augello e Pierozzi sulle fascia. In avanti il terzetto Palumbo, Brunori e Pohjanpalo.
Ecco la Cronaca testuale del match:
PRIMO TEMPO
25′ – E’ ancora il Modena ad attaccare: Di Mariano riceve palla e dalla distanza calcia direttamente in porta, Joronen blocca senza problemi.
22′ – Altro calcio di punizione battuto dal Modena: Di Mariano mette in mezzo, Zampano ci prova di rovesciata ma la palla termina fuori.
18′ – Il Modena conquista un calcio di punizione per un fallo di Segre che a sua volta si becca un giallo: Di Mariano batte ma la palla finisce tra i piedi di Pohjanpalo. Il finlandese prova a far partire il contropiede ma l’azione si interrompe.
16′ – Il Palermo va all’attacco: Palumbo crossa in area e becca Diakitè che di testa batte verso la porta ma la palla finisce fuori.
13′ – Altra occasione per gli ospiti: Gerli mette in mezzo per Sersanti, il numero 5 calcia ma il portiere rosanero intercetta.
9′ – Modena in avanti: Zampano riceve con un cross dalla sinistra, ma Joronen riesce ad anticiparlo.
6′ – Problemi fisici per Tonoli del Modena: il numero 77 è costretto a lasciare il campo, al suo posto Dellavalle.
5′ – Gli ospiti partono subito propositivi: Di Mariano va in cross ma la palla finisce in rimessa.
1′ – Inizia il match.
Il Tabellino
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 30 Avella, 6 Gomes, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.
MODENA: 1 Chichizola, 5 Sersanti, 7 Zampano, 8 Santoro, 9 Gliozzi, 16 Gerli (C), 20 Nieling, 23 Di Mariano, 28 Adorni, 77 Tonoli, 98 Zanimacchia. A disposizione: 22 Pezzolato, 3 Ponsi, 6 Magnino, 10 Caso, 11 Mendes, 17 Massolin, 18 Pyythia, 19 Nador, 25 Dellavalle, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel. Allenatore: Sottil.
ARBITRO: Daniele Chiffi (Padova). Primo assistente: Marcello Rossi (Biella). Secondo assistente: Gilberto Laghezza (Mestre). Quarto ufficiale: Fabrizio Pacella (Roma 2). VAR: Gianluca Aureliano (Bologna). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).
MARCATORI:
NOTE: ammonito Segre