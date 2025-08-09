Palermo- Mnachester City 0-3. La fotogallery

Alessandra Lo Monaco Agosto 9, 2025

Spettacolo sugli spalti e in campo, con il Manchester City che fa valere la propria superiorità tecnica e supera il Palermo 3-0, conquistando l’Anglo-Palermitan Trophy.

Il Barbera, gremito in ogni ordine di posto, ha vissuto una serata indimenticabile: coreografie mozzafiato, tifosi instancabili e due squadre unite da un’unica proprietà ma con obiettivi diversi.
Da una parte il Palermo di Pippo Inzaghi, che punta alla Serie A e ha saputo tenere testa soprattutto nel primo tempo; dall’altra il Manchester City di Pep Guardiola, campione d’Inghilterra e ambizioso in Premier ed Europa.

 

 

 

 

 

 

