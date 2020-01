Il Palermo torna in campo dopo la breve sosta natalizia, ma la speranza è quella di discostarsi dalle prestazioni antecedenti alle festività. E’ necessaria un’inversione di tendenza e questo, gli uomini di Pergolizzi, lo sanno bene. La squadra rosa aveva concluso il girone d’andata con l’amaro in bocca, sbagliando clamorosamente due rigori nel match contro il Troina e regalando implicitamente altri punti al Savoia, adesso rientrato a tutti gli effetti nella lotta promozione, portandosi a -3. Il grido dei tifosi, amplificato dagli evidenti campanelli d’allarme, è stato ascoltato dalla dirigenza, che ha messo in cascina i primi due colpi di calciomercato: solo uno quello ufficiale, ovvero quello relativo all’approdo in prestito dalla Roma di Andrea Silipo. L’altro “ufficioso” di Floriano è ancora in attesa di una sterzata definitiva, con le parti che curano i minimi dettagli. Adesso, però, testa al campo: domenica 5 gennaio alle 14:30, al “Barbera” arriverà il Marsala, squadra che non sta attraversando un momento positivo come dimostra la classifica e che ha subito una rivoluzione durante la finestra di calciomercato di dicembre. I lilibetani arrivano nel capoluogo con l’obiettivo di emulare le squadre che in precedenza hanno arrestato il Palermo tra le mura amiche. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Marsala.

ULTIME PALERMO: smaltita la delusione per la vittoria clamorosamente fallita contro il Troina, i rosanero sono tornati ad allenarsi con grande concentrazione in vista della sfida interna contro il Marsala. Il match emette tanta pressione nei confronti degli uomini di Pergolizzi, chiamati a vincere obbligatoriamente per tenere a distanza il Savoia. Il tecnico ha sudato freddo negli ultimi giorni a causa dei problemi muscolari di Felici e Martin, uomini imprescindibili nello scacchiere rosa, la cui assenza avrebbe potuto scatenare una vera e propria rivoluzione tecnica e tattica. Tuttavia, in conferenza Pergolizzi ha scongiurato l’assenza dell’attaccante romano, limitando il dubbio al solo centrocampista francese. Dunque, la porta dovrebbe essere regolarmente difesa da Pelagotti. Quartetto difensivo composto dai terzini Doda e Vaccaro, con Lancini e Crivello al centro. A centrocampo Kraja e Martinelli affiancheranno uno tra Martin e Mauri. Qui il ballottaggio è serratissimo considerate le condizioni fisiche del francese. Tridente inevitabile con Felici, Ricciardo e Ficarrotta.

ULTIME MARSALA: i lilibetani arrivano al “Barbera” fortemente rivoluzionati dal calciomercato, che ha visto gli addii di uomini rappresentativi come Lauria e Manfrè, colmati dall’arrivo di giovani come Inzoudine e Celesia e di esperti come Candiano e Scoppetta. Rispetto al match d’andata tira un’aria tutta nuova, anche in panchina, dove siede mister Nicola Terranova. I suoi uomini dovrebbero disporsi con il 4-3-3. In porta Russo, che parò di tutto contro i rosa all’andata. Difesa composta dai terzini Lo Cascio e Lo Iacono, con Monteleone e Scoppetta centrali, anche se quest’ultimo, potrebbe essere coinvolto in un ballottaggio con Montuori. Centrocampo composto da La Vardera, Ferchichi e Candiano. Tridente che vede la presenza del talento Pucci e di Padulano a supporto del bomber palermitano Balistreri.

ARBITRO: il match sarà diretto da Leonardo Tesi di Lucca. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Sergiu Petrica Filip di Torino e Marco Matteo Barberis di Colegno.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Ficarrotta. All. Pergolizzi. – A disposizione: Fallani, Accardi, Ambro, Rizzo Pinna, Ferrante, Mauri, Langella, Silipo, Sforzini.

BALLOTTAGGI: Martin 50%/Mauri 50% – Felici 75%/Lucera 25%

MARSALA (4-3-3): Russo; Lo Cascio, Monteleone, Scoppetta, Lo Iacono, La Vardera, Ferchichi; Padulano, Candiano, Pucci; Balistreri.