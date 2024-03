Palermo, malore durante una partita di calcetto: muore un 52enne

Tragedia a Palermo. Un uomo di 52 anni è stato colto da un malore questa mattina all’interno di una struttura sportiva in via Emily Balch. La vittima nel bel mezzo di una partita si è accasciata all’improvviso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimare l’uomo è stato inutile. Ora si attende l’arrivo del medico legale per l’ispezione cadaverica al fine di far luce sulle cause del decesso. Presente anche la polizia.