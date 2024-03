Palermo, interviene la dirigenza: deciso il cambio per puntare ai play-off: annuncio immediato durante la sosta

Il Palermo si avvia verso un cambio, riunione tra tutti i vertici. Durante la sosta l’annuncio definitivo.

Tempo di cambiamento in casa Palermo. I rosanero cercano la svolta in un periodo assolutamente negativo che ormai si sta prolungando da diverse settimane. I siciliani sono adesso al quinto posto lontanissimi dalla vetta, e nelle ultime 5 gare hanno perso due volte di fila in casa e messo a referto appena una vittoria. Ultima debacle quella contro il Venezia, che ha passeggiato al Barbera vincendo per 3 reti a 0.

Ma proprio durante la sosta i rosanero possono rifiatare, con il club che ha in mente un cambiamento radicale. Nelle scorse settimane si è raccontato di un ambiente ormai in rottura sulla questione allenatore, visti gli ultimi risultati e le scelte tecniche. Ma anche il gioco, la solidità difensiva, risultano piuttosto deboli.

Un cambio che potrebbe risollevare il Palermo che ormai punta a blindare il quinto posto, e che dia la carica per la volata finale. La Sampdoria sta puntando dal settimo posto, mentre il Catanzaro è arrivato a quota 49. Con questo trend i rosanero rischiano di uscire addirittura dalla lotta ai playoff.

Eugenio Corini e la squadra in piena crisi: annuncio durante la sosta

Appena 4 punti nelle ultime 5 partite. Il Palermo ha gettato al vento tutto ciò di buono che i rosanero avevano fatto a inizio 2024. La risalita che era valsa il -3 dal secondo posto è diventata una discesa inesorabile, e adesso l’allenatore è chiamato inevitabilmente al cambio. Che arrivi un traghettatore fino al termine della stagione, al momento sembra improbabile, ma almeno qualcosa da punto di vista del gioco sembra smuoversi.

Lo chiede la società, lo chiedono i tifosi, e Corini dovrebbe arrivare durante la sosta per le nazionali ad un annuncio. Secondo quanto riportato in queste ore infatti pare che l’allenatore stia pensando a un cambio modulo, per restituire una sicurezza difensiva alla squadra mai avuta negli ultimi due mesi.

Palermo, l’obiettivo è blindare i playoff

Quando ancora si intravedeva la seconda posizione, prima della rimonta subita in trasferta dalla Cremonese, Eugenio Corini provava ad abbassare l’asticella. Blindare i playoff sembra l’obiettivo minimo, anche se a gennaio si intravedeva la promozione diretta.

Adesso i rosanero, con un nuovo modulo più difensivo, cercheranno di evitare altri disastri e dare forza alla retroguardia. La società dal canto suo non ha mai messo in discussione Corini, probabilmente per mandare un segnale alla squadra, ossia: dalla crisi si esce tutti insieme, senza cercare capri espiatori.