A fuoco l’asilo nido Peter Pan in via Barisano da Trani nel quartiere Cep. Ancora non sono note le cause dell’incendio che ancora sta danneggiando parte della struttura. Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, l’ipotesi è che si tratti di un incendio doloso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, il sindaco Leoluca Orlando ha dichiarato commentato così l’accaduto: “Criminali e farabutti! Chi danneggia, incendia, deruba e vandalizza un asilo ruba il futuro ai bambini e alle bambine di Palermo. Spero che gli autori del gravissimo attacco al “Peter Pan” siano immediatamente identificati e colpiti con tutta la durezza che il loro comportamento ignobile merita”. In basso il post in questione.





