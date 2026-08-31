Palermo Futsal Club, partenza col sorriso: 3-1 agli Eightyniners

Buona la prima per il Palermo Futsal Club, che ha la meglio nel derby cittadino contro gli Eightyniners con il risultato di 3-1. A segno Baucina, Fiorentino e Nicchia.

Primo tempo





Stagione del tutto nuova per i rosanero del presidente Pazzaglia, che devono fare i conti con i numerosi addii dell’estate. Chi è rimasto, invece, è mister Natale Gentile, che porta con sé: Morrione, Carollo, Bruno, Baucina, D’Anna, Louati, Nicchia, Fiorentino, Sinagra, Di Chiara, Mallia e Mingoia.

Pronti, via: mister Gentile schiera dal primo minuto Carollo, Bruno, Di Chiara, Baucina e Nicchia. Il primo gol non tarda ad arrivare: una buona azione sulla fascia porta a un cross interessante che termina sul braccio di un avversario. Baucina si presenta dal dischetto e, con un destro forte e centrale, batte il portiere.

Gli avversari provano a rispondere con alcune trame offensive che partono soprattutto dai piedi di Strongoli, ma Carollo è attento. Entra in campo Fiorentino e cambia la musica. Il nuovo numero 7 dialoga alla perfezione con Louati e Di Chiara, con quest’ultimo che gli serve un pallone perfetto da insaccare in rete per il 2-0.

Gli Eightyniners provano a rientrare in partita, ma Baucina e Di Chiara chiudono più volte tutti gli spazi. Nicchia si mette in proprio e, dopo aver saltato due avversari, vede il suo destro terminare di poco sul fondo.

La gioia del gol è soltanto rimandata: Baucina e Fiorentino confezionano il recupero palla e l’assist per Nicchia, che firma il 3-0 con cui si chiude il primo tempo.

Secondo tempo

La ripresa inizia con un cambio tra i pali: Morrione prende il posto di un ottimo Carollo. Gli avversari entrano con un piglio diverso nella seconda frazione e impegnano più volte Morrione, bravo a chiudere la porta.

I giovani Sinagra e D’Anna mettono a dura prova Sciortino, che riesce però a negare loro la gioia del gol. Aumenta anche l’intensità della gara e piovono i cartellini. Su un calcio piazzato, gli ospiti riescono a rientrare in partita grazie al mancino di Campanella, che firma il 3-1.

Il Palermo prova più volte a cercare il poker: Bruno ci prova dalla distanza, mentre Louati e Fiorentino, con una giocata tutta tecnica, si infrangono sul muro bianco.

Nel finale gli ospiti rimangono in quattro uomini per l’espulsione diretta del capitano Lapi. Al triplice fischio del signor Armanno può esplodere la gioia del Palermo Futsal Club e del numeroso pubblico accorso nella nuova struttura dell’Alfa Club.

Importante successo per il Palermo Futsal Club, che comincia nel migliore dei modi il proprio cammino vincendo l’andata del primo turno di Coppa Italia.

La testa è già rivolta alla gara di ritorno, in programma sabato 5 settembre alle ore 17:00.