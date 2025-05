Palermo-Frosinone, trasferta vietata ai tifosi giallazzurri: si attende solo l’ufficialità

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, i tifosi del Frosinone non potranno seguire la propria squadra nella trasferta di Palermo per la sfida in programma venerdì 9 maggio alle ore 20:30 allo stadio “Renzo Barbera”, valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B.

La decisione di vietare la trasferta ai sostenitori giallazzurri sarebbe già stata definita, mancherebbe soltanto l’ufficialità da parte delle autorità competenti.