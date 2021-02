Il Palermo femminile vince anche contro la Ternana e consolida il primo posto in classifica nel girone D di Serie C. Al “Pasqualino” di Carini le rosanero si impongono per 3-1 con reti di Licari, Coco e Dragotto (per le umbre rete del momentaneo 1-1 con Quirini).

Nel primo tempo, le rosanero trovano il vantaggio 18′: pallone dalla destra, intervento in area sbagliato del difensore e Licari ne approfitta per l’1-0 del Palermo. La Ternana però trova subito la rete del pareggio: l’1-1 al 23’ è firmato Quirini, con una punizione da 30 metri. Le rosanero riprendono subito ad attaccare e al 37’ tornano in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d’angolo va a segno Coco.





Nel secondo tempo, la squadra ospite prova ad alzare il ritmo per cercare di rientrare in partita; il Palermo cerca di contenere e attende il momento migliore per attaccare. E dopo una lunga battaglia a centrocampo, alla fine, il Palermo la chiude con Dragotto: al 35’ del secondo tempo, calcio d’angolo della sinistra e colpo di testa vincente dell’attaccante rosanero. Nel finale anche una traversa per le rosanero, poi il fischio finale: 3-1 e primato in classifica consolidato.