Palermo, esplode un nuovo terremoto | Chiamata urgente per il mister: “Corini, lui deve giocare”

Ancora sul banco degli imputati Corini. Anche i tifosi chiedono più spazio per il giocatore, la società interviene.

Non sono bastate le tre vittorie consecutive e il pari di Cremona ad Eugenio Corini per evitare le critiche. Anzi, proprio la trasferta contro la Cremonese ha dato grande voci agi insoddisfatti. Il tecnico, spesso dipinto come poco audace da parte della tifoseria, sembra essere stato individuato come unico colpevole della rimonta dei padroni di casa – che a fine primo tempo erano sotto di due gol e di un uomo in seguito a una espulsione -.

Adesso la voce grossa prova a farla la tifoseria, mentre la dirigenza dovrà ragionare sul futuro. In bilico fino allo scorso dicembre, Corini è chiamato a dare spazio a giocatori più offensivi, ma soprattutto a mettere in mostra i nuovi arrivati. Proprio un acquisto del mercato di gennaio, a detta di molti, dovrebbe trovare più minuti in campo.

Nelle prossime gare, a causa della pressione ricevuta, Corini potrebbe anche schierarlo dal primo minuto. Intanto prosegue la scalata dei rosanero al secondo posto, e i nuovi innesti possono dare una mano.

Corini chiamato a rischiare: “Ti prego, fallo giocare”

Nelle ultime ore, dopo il pareggio per 2-2 del Palermo in casa della Cremonese, sul web è esplosa la polemica. Buttare via due punti e il sorpasso in questo mondo, a detta di molti tifosi, è stato uno spreco, e un’altra questione rimane cruciale: perché non dare spazio ai nuovi arrivati.

Ti prego corini dai un senso all’acquisto di Chaka e fallo giocare — 🩷Palermo City🖤 (@Catto7_) February 24, 2024

Tra i punti interrogativi maggiori c’è quello relativo all’impiego di Chaka Traorè. Il laterale arrivato in prestito dal Milan ha collezionato appena 11 minuti divisi in due partite. Secondo moltissimi tifosi l’attaccante avrebbe dovuto trovare più spazio in campo, soprattutto in una situazione come quella di Cremona. Su Twitter un utente ha commentato: “Ti prego corini dai un senso all’acquisto di Chaka e fallo giocare”.

Chaka Troarè anche titolare: Corini studia le ipotesi

Non ha inciso, nei 10 minuti concessigli da Corini, Chaka Traorè a Cremona. Il giovane ivoriano, che in maglia rossonera ha avuto un gennaio magico mettendo a segno il primo gol con il diavolo a San Siro in Coppa Italia, e poi ripetendosi addirittura in campionato ad Empoli siglando la sua prima rete in Serie A, non trova spazio nel Palermo di Corini. In molti si sono chiesti come un calciatore possa trovare spazio nel Milan, e non nel Palermo nei momenti finali del match.

Corini, chiamato ad essere più offensivo, potrebbe dunque decidere di dargli più spazio. Questo anche considerata la volontà della dirigenza.Per Traorè potrebbe arrivare addirittura la titolarità.