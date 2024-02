Palermo, che amarezza: la rivale soffia un talento | Fallito l’obiettivo numero uno

Sul gong della sessione invernale di calciomercato una avversaria importante dei rosanero ha scippato un grande rinforzo.

La finestra di mercato di riparazione è giunta alla conclusione dopo un mese abbondante di estenuanti trattative. Anche in Serie B sono state fatte diverse operazioni, e tante squadre si sono rafforzare parecchio in vista del prosieguo del campionato. Tra queste c’è senza dubbio il Palermo.

Il club rosanero, dopo aver ceduto Valente al Padova e Mateju allo Spezia, ha regalato ben tre rinforzi al tecnico Eugenio Corini. Ranocchia dalla Juve, Diakité dalla Ternana e proprio sul finire Traoré in prestito dal Milan.

Ma i siciliani avevano messo nel mirino un altro grande nome per rinforzare la rosa, che però è stato quasi soffiato proprio all’ultimo da una grande rivale. In questo modo l’operazione si è arenata e il calciatore è rimasto nel suo club.

Lo scippo quasi realizzato nei confronti del Palermo

Il Palermo aveva messo nel mirino Davide Bettella, difensore centrale del Monza che già nella passata stagione aveva vestito la maglia rosanero. Il calciatore però è poi tornato a Monza, club proprietario del cartellino, senza più muoversi, almeno fino a questo gennaio. Tuttavia il club siculo non era l’unico sulle sue tracce, ma anche la Reggiana allenata dal Alessandro Nesta lo aveva iniziato a seguire da molto vicino.

Addirittura gli emiliani erano passati in vantaggio nella corsa al classe 2000, accordandosi sulla base di un prestito secco fino al termine del campionato. La trattativa però a causa di qualche ragione particolare non si è conclusa nel migliore dei modi, e il giocatore è rimasto in Brianza. Resta il fatto però che la società palermitana si era praticamente fatta soffiare un rinforzo importante sul mercato.

Il futuro di Bettella

Il 23enne fino a questo momento non ha mai giocato con la maglia brianzola sotto la guida di Raffaele Palladino, totalizzando appena due minuti in Serie A in questa stagione. Anche per questa ragione dunque il ragazzo sarebbe voluto andare via a gennaio, in modo da trovare un po’ di spazio.

Saltato il suo trasferimento in questa sessione invernale di mercato però la situazione si ripeterà a giugno, quando Bettella, se dovesse continuare a rimanere ai margini della rosa del Monza, punterebbe i piedi per andarsene. Chissà se questa volta il Palermo lo riporterà a casa o la Reggiana riuscirà ad acquistarlo.