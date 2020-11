Ci siamo. Adesso non conta più nulla, il passato è passato, il futuro sarà quel che sarà, ma il presente è chiaro: è l’ora di Palermo-Catania. Uno dei derby più famigerati d’Italia torna a sette anni di distanza. Sembra passata quasi un’eternità da quel 21 aprile 2013, quando Josip Ilicic riuscì a zittire ad un secondo dalla fine gli acerrimi rivali catanesi festanti per le disgrazie della squadra rosanero, in piena lotta per la retrocessione in serie B.

Erano altri tempi, con entrambe le squadre in Serie A. Da quel momento in poi è successo di tutto, con una relativa preponderanza delle finestre più nebulose della storia del calcio siciliano: Catania travolto dall’onda calcioscommesse, colpito dalla retrocessione d’ufficio in Serie C. Palermo fallito a causa di una gestione infausta e ripartito dalla Serie D.





Scrollando le spalle, è tempo di tornare ai giorni nostri. Si prospetta un derby particolare: le misure restrittive relative all’emergenza Coronavirus, infatti, impediscono la presenza di tifosi sugli spalti, componente essenziale per lo spettacolo di una delle partite più affascinanti di sempre. Ciononostante, emerge la sicurezza che questo fattore non inciderà più di tanto sulle prestazioni delle due squadre, caricate al massimo dai rispettivi ambienti.

In casa Palermo trapela ottimismo e consapevolezza dei propri mezzi dopo il pareggio eroico sul campo del Catanzaro, siglato nei minuti finali con i rosanero in 9 uomini a causa delle dubbie letture dell’arbitro Perenzoni. La marcatura decisiva è arrivata grazie alla punizione defilata di Almici, poi deviata in porta dall’attaccante avversario Evacuo. Tanto è bastato per risollevare l’umore ad una squadra che ha vissuto delle settimane difficili a causa del cluster sviluppatosi in seno al club di viale del Fante. Momento agrodolce per il Catania, reduce da due sconfitte pesanti rispettivamente contro Ternana e Bari, le due “big” del campionato. Ad allietare gli uomini di Raffaele, però, ci ha pensato la restituzione di due dei quattro punti di penalizzazione inflitti alla società rossazzurra in seguito ad alcune incombenze relative alla scorsa gestione. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Catania.

ULTIME PALERMO: il ritorno in campo e il conseguente pareggio orgoglioso sul campo del Catanzaro hanno permesso al Palermo di vivere una settimana piuttosto tranquilla. In Calabria, la squadra ha sfoderato il proprio carattere nonostante le decisioni arbitrali avverse e compromettenti la prestazione dei rosanero. Un’altra buona notizia è stata quella del reintegro di Floriano, Silipo, Martin e Fallani. Soltanto cinque calciatori restano in via di guarigione dal virus e dunque inutilizzabili: Santana, Lancini, Luperini, Somma e Marong. A loro si aggiungono gli squalificati Crivello e Broh.

Con molta probabilità, Boscaglia confermerà il modulo principale del suo progetto rosanero, il 4-2-3-1. Davanti a Pelagotti agiranno il palermitano Accardi e Marconi, con Corrado a sinistra e Almici a destra. A centrocampo torna Palazzi, dopo aver disputato l’ultima gara da centrale difensivo. Accanto all’ex Monza ci sarà Odjer. Tanti i dubbi sulla trequarti e in attacco, col tecnico gelese intenzionato a confermare il trio composto da Valente, Rauti e Kanoute, insidiati dai rientri di Floriano e Silipo. In attacco leggermente favorito Saraniti sul rientrante Lucca.

ULTIME CATANIA: gli uomini di Raffaele hanno avuto qualche giorno in più per preparare l’atteso derby. L’ultima gara, infatti, risale al 26 ottobre, persa poi 4-1 sul campo del Bari. Nella settimana successiva, la sfida casalinga contro la Vibonese ha subito un rinvio a causa della positività al Covid-19 di alcuni tesserati della squadra calabrese. Il tempo a disposizione ha permesso ai rossazzurri di focalizzarsi sull’obiettivo derby, caricato com’è ovvio che sia dal fervore della tifoseria etnea. La restituzione di due dei quattro punti di penalizzazione, poi, ha contribuito ad alimentare il buon umore, consentendo alla squadra di posizionarsi a metà classifica.

Qualche problema di natura tecnica per il mister nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, che non potrà contare sull’apporto di Vicente, Albertini, Pellegrini, Piccolo, Santurro e Sarao. Convocati, invece, Tonucci e Zanchi, in dubbio fino alla giornata di ieri. Il recupero in extremis del centrale difensivo consentirà al tecnico di optare per il 3-5-2. Davanti al portiere Martinez, agirà quindi il trio difensivo composto da Tonucci, Claiton e Silvestri. Sulle fasce Calapai e Pinto, con Rosaia, Maldonado e Izco al centro. Quest’ultimo, però, è insidiato da Biondi. Il tandem d’attacco sarà composto da Emmausso e Pecorino.

ARBITRO: la gara sarà diretta da Luca Zufferli. Il fischietto di Udine sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Garzelli di Livorno e Francesco Santi di Prato. Il quarto uomo sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Almici, Accardi, Marconi, Corrado; Odjer, Palazzi; Valente, Rauti, Kanoute; Saraniti. All. Boscaglia. A disposizione: Fallani, Doda, Peretti, Martin, Silipo, Floriano, Lucca

BALLOTTAGGI: Kanoute 60% – Floriano 40% – Saraniti 55%-Lucca 45%

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Izco, Pinto; Pecorino, Emmausso. All. Raffaele. A disposizione: Confente, Della Valle, Panebianco, Zanchi, Biondi, Dall’Oglio, Welbeck-Maseko, Reginaldo, Gatto, Manneh, Piovanello, Vrikkis.