Palermo-Carrarese. Segui la cronaca live dal Barbera minuto per minuto

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Katia Virzì Novembre 29, 2025

Il Palermo torna in campo al Renzo Barbera per affrontare la Carrarese in una gara che i rosanero sono chiamati a non sbagliare dopo i tanti scivoloni. Filippo Inzaghi conferma il suo 3-5-2, con Segre dal primo minuto e Vasic inizialmente in panchina. Davanti spazio a Pohjanpalo e Le Douaron. Pierozzi e Augello agiranno sulle corsie esterne, mentre in mezzo Ranocchia torna titolare dopo la squalifica. Dall’altra parte, mister Calabro risponde con un 3-5-2 solido e giovane: in attacco ci saranno Aiuso e Zanon, mentre in regia spazio a Hasa e Schiavi. Imperiale guida il terzetto difensivo.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

6′ – Brividi per i rosanero: Ranocchia dal limite dell’area tenta il tiro ma viene deviato dalla schiena di Pohjanpalo, Bani la intercetta e calcia: il portiere mette in angolo.

2′ – Il Palermo va subito all’attacco, Palumbo tenta il tiro ma finisce fuori.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

 

 

IL TABELLINO

PALERMO (3-5-2) 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Vasic, Giovane, Diakité, Blin, Peda, Corona, Veroli. All.: Filippo Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2) 1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 9 Abiuso, 11 Cicconi, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 37 Calabrese, 44 Sekulov, 70 Hasa, 72 Zanon. A disp.: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bozhanaj, Bouah, Rubino, Distefano, Finotto, Parlanti, Torregrossa. All.: Calabro.

ARBITRO: Mario Perri (Roma 1). Primo assistente: Alessandro Costanzo (Orvieto). Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno). Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

MARCATORI:

NOTE:

Ultimissime

Palermo–Carrarese, Barbera in silenzio nei primi minuti: tra eco degli incidenti e ipotesi protesta

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo-Carrarese. Segui la cronaca live dal Barbera minuto per minuto

Katia Virzì Novembre 29, 2025

Palermo–Carrarese, tensioni fuori dal Barbera: registrati incidenti tra tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Empoli travolgente. Parla Dionisi: «Ho accettato di tornare perché ero convinto che con questa squadra potessimo toglierci soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Il Frosinone vola. Alvini: «La parola Serie A è grossa»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025