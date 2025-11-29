Palermo-Carrarese. Segui la cronaca live dal Barbera minuto per minuto

Il Palermo torna in campo al Renzo Barbera per affrontare la Carrarese in una gara che i rosanero sono chiamati a non sbagliare dopo i tanti scivoloni. Filippo Inzaghi conferma il suo 3-5-2, con Segre dal primo minuto e Vasic inizialmente in panchina. Davanti spazio a Pohjanpalo e Le Douaron. Pierozzi e Augello agiranno sulle corsie esterne, mentre in mezzo Ranocchia torna titolare dopo la squalifica. Dall’altra parte, mister Calabro risponde con un 3-5-2 solido e giovane: in attacco ci saranno Aiuso e Zanon, mentre in regia spazio a Hasa e Schiavi. Imperiale guida il terzetto difensivo.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

6′ – Brividi per i rosanero: Ranocchia dal limite dell’area tenta il tiro ma viene deviato dalla schiena di Pohjanpalo, Bani la intercetta e calcia: il portiere mette in angolo.

2′ – Il Palermo va subito all’attacco, Palumbo tenta il tiro ma finisce fuori.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

PALERMO (3-5-2) 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 19 Bereszynski, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni. A disp.: Gomis, Bardi, Brunori, Vasic, Giovane, Diakité, Blin, Peda, Corona, Veroli. All.: Filippo Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2) 1 Bleve, 3 Imperiale (C), 4 Illanes, 9 Abiuso, 11 Cicconi, 17 Zuelli, 18 Schiavi, 37 Calabrese, 44 Sekulov, 70 Hasa, 72 Zanon. A disp.: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bozhanaj, Bouah, Rubino, Distefano, Finotto, Parlanti, Torregrossa. All.: Calabro.

ARBITRO: Mario Perri (Roma 1). Primo assistente: Alessandro Costanzo (Orvieto). Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno). Quarto ufficiale: Enrico Gemelli (Messina). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Stefano Del Giovane (Albano Laziale).

MARCATORI:

NOTE: