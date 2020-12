Altalenante. E’ così che si può sintetizzare il rendimento del Palermo in questa prima parte di stagione. L’aggettivo è stato rinforzato dal pari a reti bianche sul campo della Vibonese. Nonostante gli avversari in inferiorità numerica per più di mezz’ora, gli uomini di Boscaglia non sono andati oltre lo 0-0 nella sfida contro la squadra calabrese. Un punto guadagnato, ma due persi nella corsa ai piazzamenti nobili della zona playoff. L’occasione sprecata non ha fatto altro che alimentare i mugugni della tifoseria, visibilmente insoddisfatta per una posizione in classifica, la decima, al di sotto delle aspettative.

Tante le cause ipotizzate per la mancanza di continuità della squadra rosanero: scelte tecniche, condizione fisica, assenza di calciatori di qualità capaci di scardinare le difese più chiuse. Ciò che appare evidente è la necessità di mettere i tasselli nelle postazioni giuste al più presto, al fine di risolvere il problema complessivo che impedisce al club rosa di fare il salto di qualità.





L’ultima partita dello sciagurato 2020 vede il Palermo ospitare la corazzata Bari tra le mura amiche del “Barbera”. Di fronte c’è l’unica squadra, al momento, capace di poter insidiare minimamente col suo secondo posto la lanciatissima Ternana di Lucarelli. Nel match che andrà in scena mercoledì 23 dicembre alle ore 15, i ragazzi di Boscaglia dovranno senza dubbio gettare il cuore oltre l’ostacolo, rispolverando le qualità mostrate a fasi alterne, per mandare un segnale al campionato ed esclamare “Il Palermo c’è!”. La delusione tende ad aumentare considerando le aspettative di inizio stagione, che vedevano i rosa affiancare proprio i galletti nella corsa al primo posto del girone. Dall’altra parte, però, ci sarà una squadra quadrata, ricca di calciatori di qualità e capace di assorbire i dettami offensivi del tecnico siciliano Auteri, uno dei più vincenti nella categoria.

A prescindere dal risultato, sarà comunque una gara storica per il Palermo, che indosserà per la prima e unica volta nella sua storia la terza maglia bianco-blu, celebrativa del 120° anniversario dalla fondazione del club. In seguito verrà conservata all’interno del museo rosanero. Come di consueto, Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni di Palermo-Bari.

ULTIME PALERMO: non è un periodo facile per la squadra rosanero. Le vittorie alterne vengono puntualmente annebbiate da prestazioni incapaci di confermare le proprie ambizioni. E il tecnico Boscaglia ne è consapevole, considerando che negli ultimi giorni è finito nel mirino della critica per alcune scelte di formazione. Nell’undici rosanero, infatti, è mancata spesso la figura del regista capace di dettare i tempi di gioco, ricoperta parzialmente da Odjer. Tuttavia, in conferenza stampa il tecnico ha ribadito di “non avere un play”.

I continui cambi di interpreti nel corso delle partite non hanno portato ai risultati sperati, nonostante l’intenzione sia quella innalzare la competitività e la voglia di fare bene nel gruppo rosanero. Le problematiche vengono accentuate in trasferta: l’unica vittoria rosanero risale alla trasferta di Castellamare di Stabia, l’ultima in cui sono state siglate delle reti. E’ proprio la sterilità del reparto offensivo che preoccupa maggiormente. L’unica nota positiva? Due partite consecutive in cui è stata mantenuta la porta inviolata.

Nella sfida contro il Bari, il tecnico gelese confermerà il collaudato 4-2-3-1, almeno dall’inizio. Davanti al portiere Pelagotti, ci sarà il ritorno dalla squalifica di Marconi, che affiancherà Somma. Sulle corsie laterali i palermitani Crivello e Accardi. A centrocampo la certezza è Odjer, qualche dubbio sul compagno che lo affiancherà: Palazzi, Broh e Luperini scalpitano per la titolarità, col primo leggermente favorito. Sulla trequarti potrebbe tornare Floriano dall’inizio, che porta in dote la voglia di far male alla sua ex squadra. Al centro, con molta probabilità, tornerà titolare Rauti, dopo la panchina contro la Vibonese. A destra Kanoute si gioca un posto con Valente, anche se il primo potrebbe nutrire maggiori motivazioni considerando la sfida contro il suo “mentore” Auteri. In attacco ritorna Saraniti.

ULTIME BARI: i galletti si presentano a Palermo rinvigoriti dalla pesante vittoria per 4-0 contro l’Avellino. Gli uomini di Auteri vorrebbero sfruttare a tutti i costi il “match-point” contro i rosa, che permetterebbe loro di sfruttare la giornata di riposo della Ternana e di giungere a meno quattro punti dalla prima in classifica. Un’eventuale caduta sul campo del “Barbera”, infatti, costerebbe cara alla tenuta mentale dei pugliesi nella corsa alla promozione diretta, considerando anche la recente e grande delusione della sconfitta nella finale play-off contro la Reggiana della scorsa stagione.

In questo avvio di campionato i biancorossi hanno sofferto raramente le avversarie, ad eccezione dalle sconfitte con Ternana e Foggia e il pareggio rimediato contro la sorpresa Vibonese. I vertici societari e il presidente Luigi De Laurentiis in primis hanno caricato la squadra in vista della trasferta in terra siciliana, una sorta di “tenere duro” in attesa dell’apertura della sessione di calciomercato, che porterà sicuramente nuovi elementi di qualità al servizio del gruppo.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico siciliano dovrebbe confermare il suo travolgente 3-4-3, con Frattali tra i pali e una difesa a tre composta da Celiento, Sabbione e Di Cesare. Il centrocampo sarà governato da Maita e De Risio (in ballottaggio con Lollo), con Ciofani e D’Orazio sugli esterni. Attacco di grande spessore con Marras e D’Ursi esterni a supporto dell’esperto bomber Mirko Antenucci.

ARBITRO: sarà Ermanno Feliciani ad arbitrare il match. Il fischietto di Teramo sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo. Il quarto uomo sarà Luca Angelucci di Foligno.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi; Kanoute, Rauti, Floriano; Saraniti. All. Boscaglia. A disposizione: Fallani, Matranga, Doda, Lancini, Marong, Peretti, Martin, Luperini Broh, Silipo, Santana, Valente, Lucca.

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, Maita, De Risio, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. All. Auteri. A disposizione: Liso, Marfella, Fiory, Perrotta, Bianco, Hamlili, Corsinelli, Lollo, Andreoni Semenzato, Simeri, Candellone.