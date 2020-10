E’ stata una settimana alterna di emozioni quella che ha accompagnato il Palermo verso la gara interna contro l’Avellino. Un esordio tra le mura amiche che doveva avvenire una settimana fa, nella sfida contro il Potenza, poi rinviata a causa della positività al Covid-19 di due calciatori lucani. Qualche giorno dopo, è arrivata la trasferta infrasettimanale contro la Ternana. Il match contro le Fere, terminato 0-0, non ha consentito ovviamente agli uomini di Boscaglia di portare in Sicilia i tre punti, ma una buona dose di positività, emersa grazie alla prestazione ordinata e di carattere sfoderata dalla banda rosanero. Un pareggio importante, considerando la caratura dell’avversario. Adesso, però, è necessario fare sul serio contro un altro avversario blasonato come l’Avellino, abbinando punti e concretezza al lavoro di squadra ammirato in Umbria. E non sarà semplice contro gli irpini, reduci da un mercato rilevante e dalla vittoria esterna sul campo della Viterbese. Gli uomini di Braglia, tra l’altro, non hanno disputato il turno infrasettimanale a causa della deroga concessa al Bisceglie. Ilovepalermocalcio.com vi presenta le probabili formazioni e le ultime notizie di Palermo-Avellino.

ULTIME PALERMO: momento incoraggiante per gli uomini di Boscaglia, reduci dal pareggio di spessore contro l’ambiziosa Ternana. La sfida contro gli umbri, però, ha costretto il tecnico gelese a fare a meno del centrocampista Palazzi, infortunatosi nel primo tempo del match. Il ko del meneghino ha reso rilevante la problematica infortuni della squadra rosanero, già orfana di Crivello e Corrado nell’infrasettimanale. Le cause sembrerebbero associabili al continuo cambio di superficie del campo di allenamento tra lo stadio “Barbera” e il “Pasqualino” di Carini. Sul fronte mercato sorride il tecnico rosanero, vedendo esaudita la richiesta di un terzino di esperienza: dalla lista degli svincolati arriva Almici, ma l’ex Verona sarà arruolabile soltanto dalla prossima settimana. A livello tattico, l’allenatore siciliano sembra essere proiettato a confermare il 3-5-2, considerando i segnali incoraggianti e le diverse defezioni. Davanti a Pelagotti, il terzetto difensivo dovrebbe subire qualche variazione. Accardi, inizialmente in ballottaggio con Doda, potrebbe giocare come centrale difensivo al posto di Somma, che a sua volta dovrebbe riposare secondo le ultime dichiarazioni del tecnico Boscaglia. E’ incastro per gli altri due posti: Peretti sembrerebbe pronto a rilevare Marconi, in quel caso il giovane difensore giocherebbe al centro della difesa, con Lancini spostato a sinistra. Quest’ultimo potrebbe non cambiare posizione nel caso in cui a vincere il ballottaggio fosse l’ex Monza (che rimarrebbe dunque nel ruolo ricoperto a Terni). Ancora centrocampo a cinque, con Doda sicuro del posto sulla fascia a destra, anche a causa dell’assenza di alternative. Sul fronte opposto Valente verso la conferma, considerando la maggiore esperienza come tornante in moduli simili. Al centro ci sarà Odjer al posto di Martin, che potrebbe accomodarsi in panchina, con Broh e il nuovo acquisto Luperini ai lati. Quest’ultimo, nonostante la condizione non al top, ha impressionato il tecnico rosanero per l’assimilazione dei meccanismi tattici. I dubbi si ripercuotono anche in attacco: a rigor di logica confermato Rauti, nota positiva della trasferta di Terni, pronto a svariare sul fronte offensivo. Lucca e Saraniti si contendono l’altro posto in avanti. L’attaccante palermitano non ha convinto nelle prime uscite e potrebbe accomodarsi in panchina. Residue le speranze di un possibile coinvolgimento di Floriano dall’inizio.





ULTIME AVELLINO: due partite in meno per gli irpini, a causa dei rinvii contro Turris, per condizioni meteorologiche avverse, e Bisceglie, per la deroga concessa ai pugliesi. In mezzo l’incoraggiante vittoria esterna sul campo della Viterbese, grazie ad un gol siglato allo scadere dal palermitano D’Angelo. I tre punti si sono rivelati sufficienti per dare continuità alla scia di entusiasmo innescata dal mercato importante, che ha consentito alla squadra di Braglia di posizionarsi nella griglia delle più accreditate aspiranti alla promozione. Da questo punto di vista, la sfida contro il Palermo potrebbe rivelare l’effettiva forza dell’Avellino, in un campo ostico come il “Barbera”. Infatti, ad eccezione della sfida di Coppa Italia datata 1980/1981, gli irpini non sono mai riusciti ad imporsi in Sicilia. Il tecnico toscano punterà sul modulo a specchio, 3-5-2. A difendere i pali ci sarà Forte. In difesa ci sarà il palermitano Luigi Silvestri, insieme a Miceli e Rocchi. Il centrocampo a cinque vedrà Ciancio e Tito sulle fasce, con Aloi, De Francesco e l’altro palermitano D’Angelo in mezzo. Tandem d’attacco composto dal “colpo” di mercato Maniero e Santaniello.

ARBITRO: la sfida sarà guidata da Matteo Marcenaro. Il fischietto di Genova verrà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Vitali di Brescia e Massimo Salvalaglio di Legnano. Il quarto uomo sarà Antonino Costanza di Agrigento.

PROBABILI FORMAZIONI:

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Accardi, Peretti, Lancini; Doda, Luperini, Odjer, Broh, Valente; Rauti, Lucca. All. Boscaglia – A disposizione: Fallani, Marconi, Somma, Marong, Cangemi, Martin, Silipo, Kanoute, Santana, Floriano, Saraniti.

BALLOTTAGGI: Peretti 55% – Marconi 45%

Accardi 60% – Somma 40%

Lucca 60% – Saraniti 40%

Infortunati: Crivello, Corrado, Palazzi – Squalificati: nessuno.

AVELLINO (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Tito; Maniero, Santaniello. All. Braglia.

Infortunati: Laezza, Errico – Squalificati: nessuno.