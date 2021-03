“Assembramenti nei padiglioni delle palazzine e uso disinvolto delle mascherine. Ma soprattutto la paura che restare bloccati a casa per l’obbligo della quarantena possa fare perdere i pochi guadagni racimolati in giro con lavori di fortuna. Tutti fattori che hanno fatto registrare un picco di contagi a scuola nelle ultime settimane. “Se da un lato non c’è la cultura delle norme anticontagio, soprattutto per scarsa informazione, dall’altro il vero tema è che le famiglie hanno paura del tracciamento dei contagi perché non esiste un solido sistema di welfare che poi può sorreggerle durante la quarantena. Chi lavora come badante o fa le pulizie nelle case in nero ha paura di scoprirsi positivo o di doversi fermare. Insomma c’è più paura del tracciamento del contagio che del contagio in sé. Come associazione ci siamo chiesti come poter intervenire, ma è molto complicato. Serve un sistema di protezione adeguato”, dice Mariangela Di Gangi del Laboratorio ‘Zen Insieme’ che da anni lavora con i bambini e i ragazzi del quartiere. “A causa della pandemia possiamo fare attività con un numero super contingentato, tantissimi ragazzi restano fuori e non possono fare altro che andare in giro nel quartiere a bivaccare, magari senza mascherina”. Adesso l’obiettivo è sottoporre più persone possibili al tampone rapido fissato il 14 marzo nei locali della scuola. “Abbiamo chiesto di estendere lo screening anche alle famiglie – dice la preside della “Sciascia” – Perché solo in questo modo si può avere un riscontro efficace. Speriamo comunque che ci sia un’adesione a tappeto da parte della comunità scolastica”.