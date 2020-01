Dopo la bufera, un po’ di quiete per il Palermo reduce da un periodo intenso, tra critiche, scontri verbali e fantasmi della lotta promozione. L’ultima settimana è stata caratterizzata dalla tranquillità. Infatti, la vittoria interna di misura col Roccella è stata insaporita dal contemporaneo pareggio del Savoia contro il Marina di Ragusa. Due punti di vantaggio guadagnati in classifica e i rosa ringraziano. Nella prossima giornata di campionato, dovranno difendere il +5 proprio contro i “mazzariddari” del tecnico Utro, abili ad annullare le offensive del Savoia nell’ultimo turno. Al “Barbera” terminò 3-1 per la compagine di Pergolizzi, con i rossoblù che siglarono anche la rete del vantaggio. Ma adesso è tutta un’altra storia: si gioca domenica 26 gennaio alle ore 14:30 presso lo stadio “Aldo Campo” di Ragusa. Andiamo a conoscere meglio la formazione ragusana nella consueta rubrica “Alla scoperta…” targata Ilovepalermocalcio.

ALLENATORE: Ad allenare il Marina di Ragusa è Salvatore Utro, nato il 9 settembre del 1983 a Palermo. Nell’ultima stagione ha condotto la squadra verso la storica promozione in Serie D. Prima di sedersi in panchina, ha collezionato esperienze da calciatore a Como, Vittoria, Trapani, Marsala, Fincantieri e Sporting Arenella. Attualmente, sulla panchina rossoblù ha collezionato 4 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte: l’andamento sembra in linea con l’obiettivo dichiarato della salvezza.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: nelle ultime cinque partite, i rossoblù hanno collezionato due pareggi, una sconfitta e due vittorie. I pareggi sono stati ottenuti consecutivamente nelle ultime due giornate, rispettivamente contro Corigliano e Savoia. L’ultimo, in trasferta contro gli oplontini, ha fatto sicuramente discutere ai fini della lotta promozione e delle sviste arbitrali lamentate dalla società di Mazzamauro. Dopo la seconda della classe, ecco la prima: è come se il Marina di Ragusa si trovasse arbitro del destino del campionato. La squadra di Utro non fa sconti a nessuno, come ribadito dallo stesso, ed è pronta a combattere per ottenere un risultato storico. Tra i protagonisti della sfida potrebbero figurare gli ex rosa Giuliano e Calivà. Il modulo dovrebbe essere un basico 4-4-2, con Pellegrino a difendere i pali e quartetto difensivo composto dai terzini Pietrangeli e Sidibe e dai centrali Puglisi e Giuliano. A centrocampo, Mauro e Calivà al centro con Di Bari e Schisciano sugli esterni. Tandem offensivo composto da Diop e Mistretta.

PROBABILE FORMAZIONE:

MARINA DI RAGUSA (4-3-1-2): Pellegrino; Sidibe, Puglisi, Pietrangeli, Giuliano; Schisciano, Mauro, Calivà, Mistretta; Diop, Dibari.