“Pagata la clausola di Osimhen”: dall’Arabia Saudita alla Juventus | Hanno trovato i soldi

Uno dei migliori attaccanti in circolazione potrebbe tornare in Italia.

Victor Osimhen è pronto a salutare la Turchia dopo una stagione da protagonista assoluto con il Galatasaray. Arrivato in prestito secco dal Napoli il 4 settembre 2024, l’attaccante nigeriano ha vissuto un’annata straordinaria, conquistando il double campionato-coppa e mettendo a segno 36 gol in 40 partite ufficiali. Il Galatasaray avrebbe voluto trattenerlo, ma le condizioni economiche dell’operazione hanno reso impossibile l’acquisto a titolo definitivo.

Osimhen ha subito lasciato il segno, esordendo il 14 settembre con un roboante 5-0 contro il Çaykur Rizespor. Due settimane dopo, arrivano i primi gol in campionato con una doppietta al Kasımpaşa. Il 7 novembre firma un’altra doppietta in Europa League contro il Tottenham, mentre il 14 marzo realizza la sua prima tripletta nella vittoria per 4-0 sull’Antalyaspor. Un rendimento costante che ha infiammato i tifosi e trascinato il club ai vertici.

Il 14 maggio 2025 arriva il primo trofeo: la Coppa di Turchia, vinta battendo il Trabzonspor 3-0, con Osimhen autore di due reti in finale. Quattro giorni dopo, sigla il gol che apre il successo decisivo sul Kayserispor (3-0), che regala al Galatasaray il titolo nazionale con due turni d’anticipo. Un finale trionfale che ha consacrato la sua stagione.

Terminato il prestito, Osimhen farà ritorno a Napoli, ma con ogni probabilità solo di passaggio. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma dopo un’annata così, molti top club europei torneranno a bussare alla porta.

Il protagonista annunciato del calciomercato

Osimhen si profila come una delle stelle assolute del prossimo mercato estivo. Dopo aver brillato in Turchia, a 26 anni è pronto per un nuovo salto di qualità, con offerte che spaziano dalle grandi d’Europa al ricchissimo calcio saudita. L’estate scorsa fu vicino a club come Chelsea e PSG, ma il Napoli rifiutò tutte le offerte. Il prestito al Galatasaray, inizialmente inaspettato, si è rivelato un trampolino perfetto per rilanciare la sua quotazione.

Il suo profilo è oggi uno dei più ambiti: potenza fisica, senso del gol e capacità di fare la differenza in ogni contesto lo rendono un obiettivo prezioso. Il Napoli, consapevole del valore del proprio centravanti, punta a incassare una cifra importante, forte di una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. La sua permanenza in Europa sembrava scontata, con club come Juventus e Manchester United interessati, ma gli scenari sono cambiati.

L’offerta che cambia le carte in tavola

Nelle ultime ore, è emerso con forza l’interesse dell’Al Hilal. Secondo il giornalista Rudy Galetti, il club saudita è pronto a versare l’intera clausola e offrire un contratto triennale che farebbe superare i 120 milioni complessivi di investimento. L’obiettivo non è solo tecnico, ma anche strategico: rafforzarsi in vista del Mondiale per Club.

Per Osimhen si apre ora una scelta cruciale: proseguire tra le élite europee o accettare un’offerta economicamente irrinunciabile in un campionato in forte crescita. Qualunque decisione prenda, il suo trasferimento sarà uno degli affari più caldi dell’estate.