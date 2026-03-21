Padova-Palermo live: la cronaca minuto per minuto del match
Tutto pronto allo stadio Euganeo per Padova-Palermo, gara valida per la 32ª giornata del campionato di Serie BKT. I rosanero di Inzaghi cercano una vittoria fondamentale per restare agganciati alla corsa promozione dopo il rallentamento delle ultime due giornate, mentre i biancoscudati di Andreoletti sono chiamati a reagire dopo tre sconfitte consecutive e a tenere lontana la zona calda della classifica.
Inzaghi conferma il passaggio al 4-2-3-1 con Pohjanpalo riferimento offensivo supportato da Rui Modesto, Palumbo e Johnsen, mentre il Padova si affida a Lasagna e Bortolussi con Di Mariano pronto a spingere sulle corsie.
Clima particolare sugli spalti, con grande presenza di tifosi rosanero e lo sciopero degli ultras di casa. Tutto è pronto: segui con noi la cronaca live minuto per minuto di Padova-Palermo.
Formazioni ufficiali
Padova (4-3-3):
Sorrentino; Belli, Perrotta, Pastina, Capelli; Fusi, Varas, Ghiglione; Di Mariano, Lasagna, Bortolussi.
Allenatore: Andreoletti
A disposizione:
Mouquet, Fortin, Crisetig, Gomez, Seghetti, Boi, Di Maggio, Caprari, Favale, Villa, Giunti, Buonaiuto.
Palermo (4-2-3-1):
Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Rui Modesto, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi
A disposizione:
Gomis, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Le Douaron, Blin, Peda, Corona, Veroli, Magnani.Settore giovanile Palermo
Arbitro: Marinelli (Tivoli)
Assistenti: Capaldo, Laghezza
Quarto uomo: Renzi
VAR: Giua
AVAR: Di Vuolo