OSIMHEN? ABBIAMO PAGATO LA CLAUSOLA: De Laurentiis si arrende | Arriva il 10 luglio

Potrebbero arrivare presto grandissime novità sul futuro del forte centravanti nigeriano, il club campano farà cassa.

Il Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, si prepara a un mercato estivo di grande impatto, forte di un budget significativo. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la rosa per competere ai massimi livelli anche in Europa e difendere il titolo in Serie A. La società partenopea ha già piazzato un colpo sensazionale.

Si tratta dell’acquisto di Kevin De Bruyne, centrocampista belga e fuoriclasse mondiale. Un’operazione di prestigio che testimonia le ambizioni del club e la volontà di Aurelio De Laurentiis di portare a Napoli campioni affermati. De Bruyne, arrivato dal Manchester City, sarà un faro per il centrocampo di Antonio Conte.

Oltre al colpo De Bruyne, il Napoli è attivamente impegnato su più fronti per portare altri rinforzi. Per il reparto difensivo, si monitorano nomi come Georgiy Sudakov dallo Shakhtar Donetsk e Sam Beukema del Bologna.

Per quanto riguarda l’attacco, tra i nomi che circolano con insistenza ci sono Jonathan David del Lille e Gianluca Scamacca dell’Atalanta. Si valuta anche l’arrivo di Lucca dell’Udinese per il reparto offensivo. Il Napoli si muoverà con decisione per accontentare le richieste di mister Conte e costruire una squadra in grado di puntare a tutti i traguardi.

Annata super per Osimhen

Victor Osimhen ha vissuto una stagione straordinaria al Galatasaray, dove si è trasferito in prestito dal Napoli. Il centravanti nigeriano è stato una figura chiave, contribuendo in modo determinante alla vittoria del campionato turco e a una buona performance in Europa League.

Ha concluso la Süper Lig come capocannoniere, dimostrando ancora una volta la sua capacità di segnare con regolarità. Le sue statistiche parlano chiaro: in 30 presenze in Süper Lig ha messo a segno ben 26 gol, a cui si aggiungono 5 assist. Ha anche brillato in Coppa di Turchia con 5 gol in 4 partite e in Europa League con 6 gol in 7 apparizioni.

Si delinea il futuro di Osimhen

Il Fenerbahçe è pronto a sorprendere il mercato: ha presentato al Napoli un’offerta da 75 milioni di euro per acquistare Victor Osimhen. I turchi non solo pareggiano le cifre degli altri club interessati, ma propongono anche una formula di pagamento più vantaggiosa per i partenopei, oltre a un ingaggio più elevato per il centravanti nigeriano.

Osimhen ha riconquistato uno status di grande protagonista in Turchia, attirando l’attenzione del Fenerbahçe. Il suo futuro resta incerto: da un lato l’interesse di molte altre squadre di mezzo mondo, dall’altro il Napoli valuta con attenzione l’offerta che rappresenterebbe una delle operazioni più redditizie nella sua storia recente .