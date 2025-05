ORRORE A NAPOLI: accordo totale con McTominay | Vince lo scudetto e se ne va, 70 milioni di €

A suon di gol e ottime prestazioni sta trascinando il Napoli verso lo Scudetto, ma il futuro di McTominay è insidiato dal mercato.

Il Napoli sta vivendo una stagione straordinaria sotto la guida di Antonio Conte, ritrovando competitività e determinazione dopo un’annata deludente. Con tre giornate al termine, gli azzurri sono in testa alla classifica di Serie A con 77 punti, mantenendo un vantaggio di tre lunghezze sull’Inter. La recente vittoria per 1-0 contro il Lecce, grazie a una punizione di Giacomo Raspadori, ha consolidato la loro posizione di leadership.

L’effetto Conte è stato evidente sin dall’inizio della stagione. Il tecnico ha trasformato la squadra, instillando una mentalità vincente e una solida organizzazione tattica. Il Napoli ha dimostrato una notevole capacità di reazione, conquistando 14 punti in rimonta durante il campionato. Questa resilienza è stata fondamentale per mantenere il passo nella corsa al titolo.

La profondità della rosa ha permesso a Conte di gestire efficacemente le rotazioni, mantenendo alta l’intensità e la qualità del gioco. Giocatori come Lukaku e Raspadori nelle ultime uscite hanno fornito contributi decisivi in attacco, mentre la difesa si è distinta per solidità, subendo solo 12 gol nelle prime 18 partite.

Con le ultime tre partite contro Genoa, Cagliari e Parma, il Napoli ha l’opportunità di conquistare il suo quarto scudetto. La squadra dipende solo da sé stessa per raggiungere questo traguardo storico, che sarebbe il secondo titolo in tre stagioni e il primo sotto la guida di Conte.

McTominay valore aggiunto

Scott McTominay sta vivendo una stagione eccezionale al Napoli, diventando uno dei protagonisti della squadra di Antonio Conte. Arrivato dal Manchester United, il centrocampista scozzese ha segnato 12 gol e fornito 4 assist in 31 partite di Serie A, contribuendo significativamente alla corsa dello scudetto degli azzurri. È l’unico centrocampista della Serie A 2024/25 ad aver segnato almeno un gol di testa, di destro e di sinistro.

Oltre ai numeri, McTominay ha conquistato i tifosi napoletani con la sua dedizione e il suo spirito combattivo, tanto da essere soprannominato “McFratm”, unendo il suo cognome con il termine napoletano che sta per “fratello”. L’ex allenatore del Man Utd, Ole Gunnar Solskjær, ha criticato la decisione del club inglese di cederlo, sottolineando quanto sia stato determinante per il Napoli.

Il futuro del centrocampista

Scott McTominay è stato acquistato dal Napoli nell’agosto 2024 per circa 30 milioni di euro, bonus inclusi, con una clausola del 10% sulla futura rivendita a favore del Manchester United. Il centrocampista scozzese ha avuto un impatto immediato, diventando il miglior marcatore scozzese di sempre in una singola stagione del campionato italiano.

Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di club come Bayern Monaco, Arsenal e Liverpool, che sarebbero pronti ad offrire fino a 70 milioni di euro. Sebbene il Napoli consideri McTominay incedibile, non è da escludere una cessione, come avvenuto con Kim Min-jae, venduto al Bayern Monaco dopo una sola stagione per 50 milioni di euro. Una simile operazione garantirebbe una plusvalenza significativa e potrebbe finanziare nuovi investimenti.