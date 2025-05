Ormai sono legato al Napoli, non li tradisco: secco “no” a Giuntoli | Juve beffata alla stretta di mano

Dopo un lungo corteggiamento sembra avere detto “no” alla Vecchia Signora mentre i tifosi speravano già di vederlo in bianconero.

La stagione che va verso la conclusione ha visto il Napoli e la Juventus intraprendere percorsi diametralmente opposti in Serie A. Sotto la guida di Antonio Conte, il club campano ha lottato per il titolo per tutta la stagione, accendendo un duello entusiasmante con l’Inter fino alle battute finali.

Nonostante le difficoltà, come infortuni e squalifiche, la squadra ha mostrato resilienza, con giocatori come Scott McTominay che hanno avuto un impatto significativo. Altri come Di Lorenzo, Rrahmani ed Olivera, per citarne qualcuno, che dopo una stagione pessima si sono rilanciati alla grande con Conte.

Al contrario, la Juventus ha vissuto una stagione deludente, culminata nell’esonero dell’allenatore Thiago Motta, dopo una serie di risultati insoddisfacenti, tra cui eliminazioni premature in Champions League e Coppa Italia e le pesanti sconfitte contro Atalanta e Fiorentina.

Subentrato Igor Tudor, il club ha cercato di risollevare le sorti, la squadra ha lottato per mantenere la posizione in zona Champions, non avendo altri possibili obiettivi da potere raggiungere. La stagione bianconera è stata segnata da incertezze tattiche e prestazioni altalenanti, che hanno costretto Locatelli e compagni a stare ben lontani dalle posizioni di vertice.

La Juve pressa per Conte

Antonio Conte continua a essere al centro delle attenzioni della Juventus, che lo considera un candidato ideale per la panchina dopo una stagione deludente. Nonostante il suo contratto con il Napoli fino al 2027, il tecnico salentino potrebbe lasciare la porta aperta alla possibilità di un trasferimento.

Il Napoli, tuttavia, è determinato a trattenerlo. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha in programma un incontro con Conte per discutere del futuro e garantire investimenti significativi sul mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e soddisfare le richieste del tecnico . La decisione finale spetterà a Conte, che valuterà attentamente le offerte.

Osimhen dice no alla Juventus?

Così come riporta “Il Mattino”, Victor Osimhen avrebbe rifiutato la Juventus. Nonostante l’interesse dei bianconeri, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, inoltre non sarebbe disposto a trattare con una diretta concorrente in Serie A, rendendo l’affare complesso. La clausola rescissoria di 75 milioni di euro è valida solo per l’estero, limitando le opzioni per la Juventus.

La situazione di Osimhen si sbloccherà sicuramente all’estero, con club come Arsenal, Chelsea e Manchester United in pole position, ma piace anche al PSG e a club arabi. La partecipazione alla Champions League sarà un fattore determinante nella sua scelta. La Juventus, pur interessata, dovrà affrontare ostacoli economici e strategici per concretizzare l’affare.