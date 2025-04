Ok, un altro anno di prestito | Giuntoli ce l’ha fatta: resta alla Juve anche nel 2026

Grandi notizie alla Continassa: il ds bianconero ha confermato il prestito del calciatore, che resterà a Torino anche il prossimo anno.

La Juventus la scorsa estate ha condotto un mercato con i fiocchi. Tanti calciatori di livello sono arrivati alla Continassa, dinanzi ad un nuovo progetto che sembrava dover essere vincente e prosperoso. E invece le cose non sono andare come previsto. L’era Thiago Motta è finita ancor prima di iniziare, e diversi calciatori hanno deluso le aspettative.

Con l’addio del tecnico ex Bologna adesso a partire da giugno prossimo la Vecchia Signora dovrà iniziare un nuovo progetto. Ancora non si sa se sulla panchina siederà Igor Tudor o un altro allenatore. Ciò che è certo è che nella sessione di trasferimenti che aprirà i battenti tra qualche settimana, la società torinese è pronta a tornare protagonista assoluta.

Ed è proprio a tal proposito che nelle scorse ore sono arrivate le prime importanti indicazioni in merito. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per confermare un giocatore in prestito che ha fatto molto bene fin qui, e che la Juve vorrà testare almeno un altro anno.

La Juve ottiene di nuovo il giocatore in prestito

Diversi calciatori la scorsa estate sono stati presi in prestito dalla Juventus. Tra questi troviamo Pierre Kalulu, che è stato praticamente riscattato dalla compagine bianconera. Altri nomi invece si erano trasferiti a Torino solo a titolo temporaneo.

Tra questi troviamo Renato Veiga e Randal Kolo Muani. Ed è proprio su questi due profili che il ds Giuntoli è al lavoro. A quanto pare infatti la società torinese vorrebbe rinnovare i loro prestiti, magari inserendo un diritto di riscatto come clausola per andarli ad acquistare a titolo definitivo nell’estate del 2026.

C’è chi resta e c’è chi va

Se come detto Giuntoli sta provando a fare un tentativo per trattenere sotto la Mole sia il centravanti transalpino che il difensore centrale del Chelsea, non sembrano esserci margini invece per la permanenza di Francisco Conceicao, che al contrario nei mesi scorsi pareva ad un passo dalla conferma.

L’esterno lusitano ha una clausola con il Porto che difficilmente la Juventus eserciterà, salvo clamorose soprese delle ultime ore.