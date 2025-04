OK, torno in Italia solo per voi: RE CIRO IMMOBILE DI NUOVO IN SERIE A | Gol per il sogno Europa

Ciro Immobile, clamorosa ipotesi di mercato: ritorna in Serie A. I suoi gol per centrare la qualificazione in Europa

Al termine di questa stagione sportiva potrebbe terminare la sua avventura in Turchia. Si tratta della sua terza esperienza all’estero per Ciro Immobile che, a quanto pare, ha una voglia matta di ritornare ad essere protagonista in Italia.

In particolar modo, ovviamente, in Serie A. In terra turca e nel contesto Besiktas si è ambientato alla grande. D’altronde le statistiche parlano chiaro e sono tutte dalla sua parte: 15 reti in tutte le competizioni con il club bianconero.

L’istinto da “killer” d’area di rigore non lo ha perso affatto. Anzi, tutt’altro. Il suo importante contributo e, di conseguenza, la sua importante esperienza potrebbe concederla ad un club italiano intenzionato a puntare su di lui.

Poco importa se la carta di identità dica che di anni ne ha compiuti 35, il nativo di Torre Annunziata potrebbe fare al caso del club che punta sui suoi gol e, soprattutto, per un presto ritorno in Europa.

Immobile, il ritorno in Italia è possibile: ritorna in A per portare il club in Europa

Secondo quanto annunciato da più fonti e media sportivi sembra che questo possa essere l’ultimo anno di Ciro Immobile con la maglia del Besiktas. Segno del fatto che il ritorno in Italia è cosa molto probabile per l’attaccante napoletano. Tra le squadre che potrebbero farci più di un pensierino c’è, quasi sicuramente, il Torino. In ogni caso si tratterebbe di un ritorno con i granata. Per la precisione il terzo visto che ha vestito la maglia del club piemontese, appunto, già in due occasioni: prima nella stagione 2013-2014 e poi nella restante parte del 2016.

Il Torino, infatti, è stata la squadra che lo ha lanciato e gli ha dato la possibilità di consacrarsi come uno dei migliori attaccanti italiani. Il rapporto con la tifoseria granata, inoltre, è sempre stato ottimo e continua ad esserlo nonostante manchi nel capoluogo piemontese da un bel pò di anni. Con i suoi gol, infatti, potrebbe aiutare la squadra di Vanoli a centrare la qualificazione in Europa. La stessa che manca da molto tempo.

Immobile, tutto fatto per il suo ritorno: le ultime

Poco importa se il suo contratto con il club turco vada in scadenza il 30 giugno 2026. La cessione, infatti, appare sempre più probabile per l’ex centravanti della Nazionale azzurra. Difficile, però, che il club bianconero possa optare per la rescissione dell’accordo.

Molto più semplice, invece, che l’attaccante venga ceduto. Anche ad un prezzo “ragionevole”: una cifra che può aggirarsi anche attorno ai 5 milioni di euro. Tutto dipenderà da Cairo e, soprattutto, da altre squadre pronte a subentrare e tentare il colpaccio.