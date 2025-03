OK, TORNO: Federico Bernardeschi prepara i bagagli | In Serie A per vincere lo Scudetto

Il calciatore ex Juve è pronto a tornare nel nostro campionato in una grande realtà, dove punterà a vincere il tricolore.

Sembrava dover essere il nuovo fuoriclasse del calcio italiano, e in parte le promesse, almeno inizialmente, sono state mantenute. Anche nei primi anni alla Juventus ha fatto benissimo. Poi però la luce attorno a Federico Bernardeschi si è improvvisamente spenta. Attenzione però: etichettarlo come un bidone è totalmente sbagliata come cosa. Di sicuro però da lui ci si aspettava di più.

Così come si prevedeva una carriera ben diversa rispetto a quella che nell’estate del 2022, ancora in un’età tale da essere nel pieno della maturità, lo ha portato a trasferirsi in MLS, al Toronto. Da tempo però si parla spesso e volentieri di un suo possibile ritorno nel calcio che conta, in particolar modo in Serie A.

E secondo le ultime indiscrezioni di mercato, questo tipo di scenario si concretizzerà a brevissimo. Bernardeschi infatti avrebbe già preparato i bagagli, e si appresta a giocare nuovamente nel nostro campionato in un club molto ambizioso, pronto a lottare per la vittoria dello scudetto.

Bernardeschi torna in Serie A

Come dicevamo, nel corso dell’ultimo anno e mezzo circa in tante occasioni l’ex attaccante della Fiorentina è stato riaccostato all’Italia. E lo stesso succederà di nuovo in estate. Bernardeschi ha appena 31 anni, e può dire ancora a lungo la sua ad alti livelli.

Qualora poi il giocatore considerasse conclusa la sua esperienza in Canada, e avesse voglia appunto di tornare nel calcio che conta, l’affare potrebbe subito andare in porto. Di sicuro dunque qualora desse la disponibilità a tornare in Serie A, diverse squadre si attiverebbero, tra cui anche una big assoluta.

Se lo porta il suo vecchio mentore

La squadra che potrebbe puntare forte su Federico Bernardeschi sembra essere la Roma. Proprio ai giallorossi ultimamente è stato accostato con grande insistenza il nome di Roberto Mancini per la panchina, il quale ha sempre puntato su di lui in nazionale.

Nel caso in cui dunque il Mancio dovesse realmente trasferirsi nella Capitale, è molto probabile che provi a portare con se proprio l’ex giocatore della Viola. Un’operazione molto fattibile, anche e soprattutto per i bassi costi da sostenere. Non ci resta dunque che attendere l’estate.