OK, TI METTIAMO IN VENDITA | Urbano Cairo costretto a vendere il suo diamante prezioso: 40 milioni di euro e ciao ciao

Calciomercato Torino, il presidente Cairo è “costretto” a cedere il suo pezzo pregiato: addio per 40 milioni di euro

L’obiettivo stagione del Torino, passo dopo passo, sta per essere conquistato: ovvero quello di una tranquilla salvezza. Il merito, sicuramente, va dato a mister Paolo Vanoli alla sua prima esperienza (da allenatore) in Serie A.

Le sue idee di gioco e, soprattutto, il modo di far giocare la squadra non è passato inosservato ed ha fatto divertire il pubblico e gli amanti del calcio. Poi, al termine della stagione, è il tempo di fare il punto della situazione.

Lo sa benissimo il presidente Cairo che, molto probabilmente, ascolterà tutte le offerte provenienti da altre squadre del massimo campionato italiano ed estere per i suoi pezzi pregiati. A lanciare la clamorosa indiscrezione, su un possibile addio, ci ha pensato il quotidiano “Tuttosport“.

Il numero uno dei granata è pronto a cedere uno dei suoi pupilli per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Anzi, a quanto pare, sembra essere quasi “costretto” a mandarlo via.

Calciomercato Torino, in estate sarà addio: Cairo costretto a cederlo

Questa è stata la stagione definitiva della consacrazione per Samuele Ricci. Dopo essere stato tagliato da Spalletti, nell’ultimo Europeo, il centrocampista è diventato un punto di riferimento per la Nazionale azzurra. Le sue prestazioni non hanno convinto solamente il ct di Certaldo, ma anche il top club italiano. Stiamo parlando dell’Inter che, per la prossima stagione, ha voglia di rivoluzionare il centrocampo. Magari proprio con l’arrivo del classe 2001.

Secondo quanto annunciato dal quotidiano piemontese il calciatore viene valutato attorno ad una cifra che si aggira tra i 35 ed i 40 milioni di euro. I nerazzurri sono avvisati, ma non sono assolutamente gli unici ad aver mostrato un concreto interesse nei suoi confronti. Anche i “cugini” del Milan, infatti, pensano a lui. Anche se, a quanto pare, la “Beneamata” sembra essere in netto vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni.

Calciomercato Torino, il gioiello verso la cessione: in estate sarà assalto del top club

A questo punto diminuiscono, sempre di più, le possibilità di una sua permanenza nel club granata. Cairo, a quanto pare, ha bisogno di cedere e di sacrificare almeno uno dei suoi gioielli in rosa. Il nome favorito e particolarmente indiziato all’addio porta proprio a quello di Samuele Ricci.

Da non sottovalutare, però, anche l’interesse che viene dall’estero. In particolar modo dalla Premier League dove alcuni top club lo hanno osservato. In primis il Manchester City che, a dire il vero, aveva tentato un assalto a gennaio per sostituire l’infortunato Rodri, ma senza successo. Anche il Napoli è in corsa, ma in netto svantaggio rispetto all’Inter.