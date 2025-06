OK, ACCETTO L’OFFERTA: FIRMIAMO IL CONTRATTO | Andrea Pirlo è il nuovo allenatore: accordo trovato in 5 minuti

Sta per iniziare una nuova avventura l’ex fuoriclasse del centrocampo che ha vissuto esperienze da tecnico con Juve e Samp.

Andrea Pirlo è stato uno dei centrocampisti più vincenti e influenti della sua generazione. Nel corso della sua carriera ha conquistato 6 scudetti, 2 Champions League, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, 2 Supercoppe Europee e una Coppa del Mondo per club. Con la Nazionale italiana ha vinto il Mondiale 2006 e l’Europeo Under 21 nel 2000, oltre a un bronzo olimpico nel 2004.

A livello individuale, è stato premiato come Giocatore dell’anno in Italia per tre anni consecutivi e ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Pirlo ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Nel luglio 2020 è stato nominato tecnico della Juventus U23, ma pochi giorni dopo, in seguito all’esonero di Maurizio Sarri, è stato promosso alla guida della prima squadra.

Alla guida della Juventus nella stagione 2020-2021, Pirlo ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana. Successivamente, ha allenato il Fatih Karagümrük in Turchia nella stagione 2022-2023, ottenendo 13 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte in 34 partite.

Nel luglio 2023 è diventato allenatore della Sampdoria, ma qui l’esperienza non è stata positiva. Nonostante le difficoltà, la sua carriera da allenatore è ancora agli inizi e potrebbe riservare ulteriori sviluppi.

Amarezza alla Samp

L’ultima esperienza di Andrea Pirlo alla guida della Sampdoria si è conclusa con un esonero dopo un avvio di stagione deludente in Serie B. Nelle prime tre giornate del campionato appena concluso, la squadra ha raccolto solo un punto. La dirigenza blucerchiata ha ritenuto insufficienti i risultati ottenuti e ha deciso di sollevare Pirlo dall’incarico.

Il periodo alla Sampdoria di Pirlo è stato caratterizzato da tensioni e critiche. I tifosi hanno espresso il loro malcontento per le prestazioni della squadra, culminate in proteste e richieste di dimissioni. Le problematiche tattiche, la mancanza di un’identità di gioco chiara e l’incapacità di trasmettere la giusta carica alla squadra sono stati fattori determinanti nella decisione della società.

Nuova avventura per Pirlo

Andrea Pirlo è stato recentemente accostato alla panchina del Pisa, neopromosso in Serie A. Dopo l’addio di Filippo Inzaghi, il club toscano aveva considerato l’ex centrocampista come possibile sostituto, avviando contatti preliminari. Tuttavia, Pirlo ha declinato l’offerta, preferendo intraprendere una nuova esperienza all’estero.

Il tecnico italiano avrebbe accettato la proposta del Dubai United, squadra degli Emirati Arabi Uniti che milita nella seconda divisione. Il club emiratino, ambizioso e desideroso di crescere, ha scelto Pirlo per guidare un progetto a lungo termine. Gli accordi sono stati definiti, dunque per “Il Maestro” una nuova avventura lontano dai confini nazionali.