OK, ACCETTO: la mossa disperata è Castillejo a parametro zero | Martedì sera l’esordio da titolare

Il periodo da calciatore svincolato è terminato, Samu Castillejo trova ufficialmente squadra: mossa disperata del club

Il suo nome è stato depennato dalla lista dei calciatori svincolati di lusso. Il periodo da “disoccupato” (sempre di lusso) per Samu Castillejo è finalmente finito. Dopo aver risolto il contratto col Valencia, lo scorso 30 agosto, l’esterno d’attacco inizierà una nuova avventura.

Anche perché, proprio nelle ultime ore, è arrivata anche l’ufficialità da parte del suo nuovo club. Nei prossimi giorni, infatti, potrebbe avvenire anche l’esordio ufficiale.

La voglia del classe ’95 di mettersi in mostra, e di dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione, è decisamente molto alta. La sua ultima esperienza era stata proprio in Italia, quando il Valencia lo aveva mandato in prestito al Sassuolo.

Con i neroverdi, però, non è riuscito ad evitare la retrocessione (senza nemmeno segnare una rete) ritornando alla base spagnola. Peccato, però, che il rapporto con il club non era affatto dei migliori fino a quando non ha deciso di risolvere il proprio accordo.

Castillejo, ufficiale la sua nuova avventura: a breve l’esordio con il club

Dopo una lunga carriera vissuta in Europa, tra Spagna ed Italia, Samu Castillejo ha deciso di ripartire da un campionato “particolare” quanto esotico. Nelle ultime ore, infatti, il 30enne ripartirà dalla Malesia. È ufficiale il suo tesseramento da parte del Johor Darul Ta’zim, squadra che sta letteralmente distruggendo il campionato con ben 15 punti di vantaggio sulla seconda e addirittura 23 sulla terza.

Tra l’altro, nel club, militano alcuni suoi connazionali. Tra questi anche l’ex calciatore del Real Madrid e meteora alla Samp, Jesé Rodriguez. Non è da escludere, a questo punto, che Castillejo possa fare il suo esordio in vista del prossimo match ovvero quello valido per i sedicesimi di finale della AFC Champions League, in trasferta, contro il Buriram United FC. Altrimenti attenderà il match di campionato, quello in programma l’11 marzo, questa volta in casa, per la sfida di ritorno.

Addio Europa, riparte da un campionato esotico: Castillejo vuole fare ancora la differenza

In Italia, per ben quattro anni, ha vestito la maglia del Milan. Anche se, a dire il vero, i tifosi rossoneri non lo ricordano con molto affetto per via delle sue prestazioni che, in molte occasioni, hanno lasciato parecchio a desiderare.

Poi il ritorno in Liga dove era stato fortemente voluto da una sua vecchia conoscenza al ‘Diavolo’ come Gennaro Gattuso, ma l’esperienza del nativo di Corigliano Calabro durò poco più di sette mesi con tanto di rescissione del contratto.