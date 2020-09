Odjer-Palermo, tutto fatto: ma l'arrivo del calciatore slitta. Ecco perché

Odjer-Palermo, leggerissima frenata. Nulla di eclatante o di irreversibile. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’ex calciatore della Salernitana non arriverà in città nella giornata di oggi. Il centrocampista ghanese deve risolvere alcuni problemi personali prima di partire verso il capoluogo siciliano. Con molta probabilità arriverà in città entro la fine di questa settimana.



L’ex Salernitana e il suo entourage erano già in possesso dei biglietti per approdare all’aeroporto “Falcone e Borsellino”. Il mancato arrivo odierno, quindi, non è riconducibile ad eventuali problemi relativi all’operazione, ma soltanto ad una questione personale del giocatore. Bisognerà attendere qualche giorno prima di vedere Odjer con la maglia rosanero.