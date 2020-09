Moses Odjer sarà un calciatore del Palermo. E’ questa la lieta notizia che ha contraddistinto la serata dei tifosi rosanero. (CLICCA QUI). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe ’96 firmerà un contratto biennale con la società di viale del Fante. Da discutere gli ultimi dettagli sotto questo punto di vista. Il tandem Sagramola-Castagnini ha sfoderato la propria abilità, convincendo il giocatore e l’entourage, nonostante l’ingombrante concorrenza del Venezia e della Ternana, che avevano manifestato il proprio interesse per il giocatore.

Un colpo che equivale ad un fulmine a ciel sereno nel calciomercato rosanero. Il 24enne, che nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Salernitana e Trapani in Serie B, arriverà nella giornata di domani nel capoluogo siciliano per firmare il contratto e dare il via alla sua nuova avventura siciliana.