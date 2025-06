Notizie italiane! Fans Hash ha annunciato: sussidio di 500 dollari a persona, chi non l’ha ricevuto non potrà riceverlo in futuro!

Di recente, Fans Hash ha annunciato un’importante novità in Italia: offrirà un sussidio di 500 dollari a persona agli utenti che parteciperanno all’evento. Questa iniziativa mira a restituire qualcosa ai clienti e a incoraggiare un maggior numero di utenti a unirsi al cloud mining. Tuttavia, è importante notare che gli utenti che non riceveranno il sussidio entro i termini stabiliti perderanno la possibilità di riceverlo in seguito. Questa politica ha suscitato grande interesse e molti potenziali utenti hanno affermato che si tratta di un’opportunità rara, ricordando a tutti di agire rapidamente per non perdere questo raro vantaggio.

Che cos’è il Cloud Mining?

Il cloud mining è un modo per generare valuta digitale senza la necessità di acquistare o gestire hardware. Si realizza attraverso apparecchiature ad alte prestazioni in data center professionali remoti. Gli utenti devono solo noleggiare la potenza di calcolo per partecipare al mining. Il mining è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, risolve problemi complessi nella blockchain e ottiene ricompense in criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Questo metodo riduce notevolmente l’investimento in hardware, le barriere tecniche e i costi di manutenzione, e offre un modo efficiente e conveniente per guadagnare denaro per coloro che sperano di ottenere un reddito passivo nel mercato delle criptovalute.

Fans Hash : un team professionale aiuta a stabilizzare il reddito passivo

Portando il cloud mining a un livello professionale, Fans Hash ottiene rendimenti elevati senza alcuna operazione complessa. Che tu sia un investitore ordinario o un gestore di fondi esperto, l’interfaccia intuitiva, le attrezzature di mining di livello industriale e l’infrastruttura energetica green ne fanno la piattaforma preferita per la crescita a lungo termine delle criptovalute.

Fondata nel 2017, Fans Hash ha sede nel Regno Unito e attualmente gestisce oltre 100 mining farm avanzate in tutto il mondo, tutte alimentate da energia rinnovabile. Con oltre 300.000 macchine per il mining e più di 9 milioni di utenti, si è guadagnata un ampio riconoscimento nel settore per la sua eccellente affidabilità, trasparenza e redditività.

Fans Hash Registrati ora per aderire gratuitamente al contratto di cloud mining

Fans Hash , impegnato a costruire il primo marchio al mondo.

Vantaggi della piattaforma Fans Hash

1. Ricevi subito un bonus di 500 $ dopo la registrazione.

2. Alto rendimento, supporto al prelievo giornaliero.

3. Non sono previsti costi aggiuntivi per i servizi o spese amministrative.

4. Supporta fino a 9 transazioni di criptovaluta tradizionali, tra cui

USDT-TRC20, BTC, ETH, LTC, USDC, BNB, USDT-ERC20, BCH, DOGE, SOL (Solana) e XRP.

5. Tramite il programma di affiliazione, puoi guadagnare fino a 3.000 $ in bonus di segnalazione se inviti un amico a iscriversi.

6. Dotato di protezione di sicurezza McAfee® e sicurezza Cloudflare® per garantire il funzionamento stabile della piattaforma. Garanzia di tempo online al 100%, con supporto tecnico manuale professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Guida agli investimenti

Ecco alcuni esempi dei potenziali guadagni che potresti ottenere:

• Investimento: $ 100 | Durata: 1 giorno | Utile netto totale: $ 100 + $ 3

• Investimento: $500 | Durata: 3 giorni | Utile netto totale: $500 + $45

• Investimento: $ 1500 | Durata: 10 giorni | Utile netto totale: $ 1500 + $ 345

• Investimento: $5000 | Durata: 20 giorni | Utile netto totale: $5000 + $2500

• Investimento: $ 30.000 | Durata: 15 giorni | Utile netto totale: $ 30.000 + $ 13.500

• Investimento: $ 50.000 | Durata: 10 giorni | Utile netto totale: $ 50.000 + $ 22.500

Agisci ora per cogliere l’opportunità d’oro del futuro

Se stai cercando modi per aumentare il tuo reddito passivo, il cloud mining è un’ottima opzione. Se utilizzate correttamente, queste opportunità possono aiutarti a far crescere il tuo patrimonio in criptovalute in modalità “pilota automatico” con un investimento di tempo minimo. Come minimo, dovrebbero richiedere meno tempo di qualsiasi tipo di trading attivo. Il reddito passivo è l’obiettivo di ogni investitore e trader, e con Fans Hash, massimizzare il tuo potenziale di reddito passivo è più facile che mai.

Se vuoi saperne di più su Fans Hash, visita il suo sito web ufficiale: https://fanshash.com/