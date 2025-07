NON VENGO AGLI ALLENAMENTI: Milan, ora è dramma in casa | La società non sa che pesci prendere

Il Diavolo sta già lavorando in vista della prossima stagione e continua ad impazzare il calciomercato.

Il Milan ha messo a segno il suo primo grande colpo estivo: Samuele Ricci è arrivato dal Torino con un contratto quinquennale per circa 23 milioni di euro più bonus, e indosserà la maglia numero 4. Con il suo acquisto, la mediana rossonera guadagna equilibrio e freschezza.

In parallelo, il club ha praticamente ufficializzato l’arrivo a parametro zero di Luka Modrić. Il fuoriclasse croato, ex Real Madrid, ha firmato un contratto annuale con opzione per la seconda stagione, percependo un ingaggio tra i 3 e i 4 milioni netti. Modrić, nonostante i suoi 39 anni, è considerato un leader tecnico e per lo spogliatoio.

Tare ha lavorato intensamente per portare a termine l’operazione Modrić, recandosi personalmente in Croazia per definire gli ultimi dettagli. Questa strategia ricorda quella attuata per prendere Zlatan Ibrahimović nel 2020, dimostrando la volontà del club di puntare su figure carismatiche.

Oltre a Ricci e Modrić, la dirigenza sta cercando altri giocatori funzionali al progetto tattico per completare la rosa. Si cercano profili esperti che possano integrarsi al meglio, sono tanti i profili accostati al club rossonero e il ds Tare sta lavorando assiduamente.

Addii illustri

Dopo le cessioni già concretizzate di Tijjani Reijnders e Theo Hernández, il Milan si prepara a salutare altri giocatori per finanziare il proprio mercato. Tammy Abraham sembra destinato a non rimanere; ci sarebbe già un accordo per il suo trasferimento definitivo al Besiktas per circa 20 milioni di euro.

Oltre ad Abraham, diversi altri calciatori potrebbero lasciare Milanello. Ruben Loftus-Cheek, dopo due stagioni non particolarmente incisive, non rientra nei piani futuri. Stesso discorso per Samuel Chukwueze, arrivato con grandi aspettative ma mai esploso, e per Yunus Musah, che nonostante il potenziale non ha convinto appieno e potrebbe cercare fortuna altrove.

Jashari prova a “forzare” la cessione

Ardon Jashari sta spingendo forte per un trasferimento al Milan, ingaggiando un vero e proprio braccio di ferro con il Brugge. Il centrocampista classe 2002 ha già disertato la presentazione ufficiale della squadra belga, un gesto significativo e pare intenzionato a saltare anche il primo allenamento per forzare la mano.

La trattativa rimane tesa a causa delle diverse valutazioni economiche: il Brugge chiede circa 40 milioni di euro, mentre il Milan non intende superare i circa 30 milioni complessivi. Il futuro di Jashari potrebbe decidersi nelle prossime ore, a seconda che il giocatore decida o meno di rientrare agli allenamenti con il club belga.