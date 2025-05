Non ve lo potete permettere, lui è un titolare: prima doccia gelata per Tare | Porta in faccia chiusa dall’agente

Il Milan sta già cominciando a mettere le basi per la prossima stagione ed il ds Tare è al lavoro ma riceve un “no”.

Igli Tare ha avuto una carriera dirigenziale di grande successo, iniziata nel 2008 alla Lazio dopo il ritiro dal calcio giocato. Inizialmente nominato coordinatore dell’area tecnica, ha rapidamente assunto il ruolo di direttore sportivo, posizione che ha mantenuto fino al 2023.

Durante il suo mandato, Tare ha dimostrato notevoli capacità nel mercato. Sotto la sua gestione, la Lazio ha generato oltre 260 milioni di euro in plusvalenze, con una media annuale di circa 17 milioni. Tra le operazioni più redditizie si annoverano la cessione di Milinković-Savic all’Al-Hilal per 40 milioni di euro, dopo averlo acquistato dal Genk per 10 e quella di Felipe Anderson al West Ham per 38 milioni, precedentemente acquistato dal Santos per 7,5 milioni.

Altri affari notevoli includono l’acquisto di Keita Baldé dal Barcellona per 300.000 euro e la sua successiva vendita al Monaco per 30 milioni, nonché l’ingaggio di Wesley Hoedt a parametro zero e la sua cessione al Southampton per 16 milioni.

Tare ha firmato un contratto triennale con il Milan, con un ingaggio di circa 800.000 euro netti a stagione. La sua esperienza e competenza nel mercato saranno fondamentali per il nuovo progetto rossonero, che mira a rafforzare la squadra e a raggiungere nuovi successi.

Nuovo Milan, ossatura italiana

Il Milan sta pianificando un mercato estivo orientato verso un’identità più italiana, puntando su giovani talenti già affermati in Serie A. Tra i profili monitorati c’è Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 ora al Venezia. Dopo una stagione positiva con 4 gol e 3 assist, il Milan è pronto a inserirsi.

Un altro nome seguito è Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, autore di una stagione da 12 gol. Il Milan ha avviato contatti con il club friulano, che valuta il giocatore intorno ai 30 milioni. Il Milan guarda con interesse anche a Destiny Udogie, terzino sinistro del Tottenham, come possibile rinforzo per la fascia sinistra.

“È un titolare in Premier”

L’agente di Destiny Udogie, Stefano Antonelli, ha però chiarito la situazione in merito a un possibile interessamento del Milan per il terzino del Tottenham. In un’intervista a “Tmw”, ha negato qualsiasi contatto con il club rossonero, sottolineando l’importanza del ruolo del giocatore in Premier League.

“Da parte nostra non c’è nulla col Milan. Dalla Premier spesso arrivano calciatori che hanno avuto poco spazio, lui invece è un titolare fisso e gioca partite importanti ogni settimana”, ha dichiarato il procuratore. Le sue parole confermano la centralità di Udogie nel progetto degli Spurs, escludendo per ora un ritorno in Serie A, almeno per il momento.