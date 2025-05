“Non sono matto: è sicuro”: Klopp-Roma, rebus e bufera I “Riempito di minacce e insulti”

Una telenovela che sta tenendo banco negli ultimi giorni è quella che vede protagonista Klopp e la Roma.

Dopo le voci circolate su un presunto accordo tra la Roma e Jürgen Klopp per il ruolo di nuovo allenatore, arriva la smentita ufficiale. L’agente del tecnico tedesco, Marc Kosicke, ha negato con fermezza ogni contatto con il club giallorosso.

Intervistato dal portale qatariota winwinallsports, Kosicke ha dichiarato: “Ho letto la notizia di Klopp prossimo allenatore della Roma, non c’è niente di vero”. Anche la Roma, interpellata da La Stampa, ha smentito categoricamente ogni trattativa.

Kosicke ha ribadito il concetto anche ai microfoni della Bild, definendo le voci “una totale assurdità“ e sottolineando il fastidio crescente per le continue speculazioni. Secondo il quotidiano tedesco, Klopp si trovava a Maiorca al momento della presunta firma e attualmente si trova in Austria, presso la sede centrale della Red Bull.

Il tecnico ha un contratto quinquennale con l’azienda e avrebbe già rinunciato a una clausola di uscita, rafforzando ulteriormente l’idea che un suo imminente ritorno in panchina, e in particolare alla Roma, non sia affatto in programma.

“Ho scritto in buona fede”

Enrico Testa, giornalista de La Stampa, ha chiarito la sua posizione dopo l’articolo sul presunto accordo tra Jürgen Klopp e la Roma, smentito sia dal club che dall’agente del tecnico. Intervenuto in radio, Testa ha spiegato di aver ricevuto la notizia da fonti affidabili e di aver agito con piena consapevolezza: “Non sono matto, se scrivo una cosa del genere è perché ne sono sicuro”. Il giornalista ha anche raccontato di aver ricevuto insulti e minacce, ma ha ribadito la sua buona fede e il fatto che non avrebbe mai danneggiato una squadra che simpatizza.

Testa ha respinto le accuse di opportunismo o motivazioni economiche, sottolineando di non avere interesse personale e di aver guadagnato appena il necessario per “pagare le sigarette”. Ha anche spiegato che non si occupa abitualmente di mercato, ma che ha accesso a certe informazioni grazie alla sua esperienza e ai contatti accumulati in anni di lavoro.

Klopp, Atta e i dettagli mancanti

A chi mette in dubbio la veridicità dell’interesse per Klopp o per giocatori come Atta e Prati, Testa risponde: “Klopp vede milioni di partite, ha uno staff che segue i talenti. Non mi invento nulla”. Riguardo al presunto contatto tra la Roma e Klopp, afferma che il tecnico avrebbe già dato parola a un altro club, motivo per cui non tratterebbe su più tavoli.

Infine, ha precisato che l’articolo era stato scritto due giorni prima della pubblicazione, ma il ritardo è dovuto a un infortunio: “Mi sono rotto tre costole. Se è stato modificato? Non lo so, non ho nemmeno il tempo di andare in bagno”.