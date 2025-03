“Non riesco più a usare il ginocchio”: 90 partite in Serie A, in Nazionale con Lippi e poi… la tragedia | Costretto a campare con 10€ al giorno

Dopo la gloria calcistica per questo calciatore è arrivata la tragedia economica, tanto che oggi questo è costretto a vivere con 10 euro al giorno.

Nel mondo del calcio, il talento da solo non basta: la carriera di un giocatore può essere spezzata dagli infortuni, trasformando sogni di gloria in incubi. Molti calciatori promettenti hanno visto la loro ascesa interrotta da gravi problemi fisici, che li hanno costretti a ritiri anticipati e, in alcuni casi, a difficoltà economiche e psicologiche.

Senza un’adeguata gestione finanziaria, alcuni ex giocatori si ritrovano senza entrate e, privi di un piano alternativo, finiscono quasi in rovina. Nel corso degli anni abbiamo assistito purtroppo a diverse situazioni di questo tipo, anche nel nostro calcio. E un esempio del genere lo si può fare con questo giocatore, che ha vestito anche la maglia azzurra.

Questo infatti, dopo aver giocato per più di 90 partite in Serie A, ed essere stato convocato in nazionale anche da Marcello Lippi, è finito costretto a dover vivere con soli 10 euro al giorno. Una mazzata tremenda dunque per lui, causata appunto anche dai continui infortuni. Lo stesso ha confessato che non riesce praticamente più ad usare il ginocchio.

Da stella del calcio italiano martoriata dagli infortuni

In tanti, soprattutto i tifosi del Napoli, si ricorderanno di Fabiano Santacroce. Terzino di belle speranze, che ha raccolto più di 90 gettoni in Serie A, sembrava dover essere il futuro del calcio italiano, tanto che ad appena 22 anni è stato convocato dall’allora ct Marcello Lippi in nazionale.

Le cose però non sono andate come previsto, complice soprattutto un infortunio al ginocchio dal quale non è mai guarito al meglio. Colpa anche delle terapie sbagliate o della mancata attenzione nella cura del suo problema. Come raccontato a corriere.it, ”Dopo l’infortunio al menisco facevo ottanta chilometri al giorno per andare in un centro specialistico nel Beneventano a fare terapia, la sera il mio ginocchio era sempre gonfio”.

La debacle economica

Dopo il ritiro ad appena 27 anni, Santacroce ha vissuto un periodo non proprio felice anche dal punto di vista economico, come da lui stesso confessato non molto tempo fa.

”Sono passato da ventimila euro al giorno ad avere in tasca dieci euro al giorno. A fare i conti nelle tasche per gestire due bambine nate da poco. Non è stato semplice, la mia famiglia di origine mi ha aiutato finché ha potuto, mia moglie Barbara Petrillo non si è mai fermata nel mondo della moda e della televisione”.