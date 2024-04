“Non può stare ai suoi comodi”: Milan deciso a disfarsene | Tutto l’ambiente è stanco di lui

Brutte notizie per il calciatore rossonero, che dopo le recenti affermazioni pare ormai essere con le valigie in mano.

Mentre nel rush finale della stagione le squadre e gli allenatori sono impegnate a lavorare sul campo per raggiungere i traguardi sperati, le società sono già attive in vista dell’anno successivo.

In casa Milan ad esempio la dirigenza si sta muovendo per costruire la rosa nel miglior modo possibile, cercando un equilibrio tra cessioni ed acquisti.

Da Milanello infatti cominciano a filtrare le prime novità, e una di queste riguarda un addio che si consumerà a breve, visto che, stando alle ultime dichiarazioni, il club ha deciso di disfarsi del calciatore in questione.

Le parole che allontanano il calciatore dal Diavolo

Sui social i tifosi di calcio molto spesso danno vita a varie discussioni e confronti sui temi riguardanti il mondo del pallone. Ad esempio nelle scorse ore un utente di Twitter ha pubblicato il video di un grande gol messo a segno dal giovane Pafundi, che l’Udinese ha deciso di cedere in Svizzera. Sotto al tweet però si è scatenato il finimondo, con diverse persone che hanno dato vita al più classico dei discorsi sul fatto che in Italia non si da fiducia ai giovani.

Tra i commenti più significativi però c’è stato quello di un supporters milanista che ha provato a spiegare un po’ la situazione, tirando in ballo anche un talento rossonero. ”Sì amico mio, ma le squadre non hanno tempo da perdere ad aspettare che tizio x si sblocchi. Anche Luka Romero è un talento, ma non è che il Milan può stare ad i suoi comodi, deve giocare sempre quello più forte in rosa”.

C’è futuro per Romero al Milan?

Il 19enne argentino è arrivato al Diavolo la scorsa estate a titolo gratuito dopo la scadenza del contratto con la Lazio. Nei primi sei mesi in rossonero il ragazzo non è riuscito a mettersi in mostra, ed è passato in prestito all’Almeria, dove sta trovando maggiore spazio.

A giugno però il classe 2004 tornerà a Milanello, e molto probabilmente verrà rivalutato da Stefano Pioli o da chiunque siederà sulla panchina milanista. Tuttavia, come diceva l’utente nel suo commento, qualora non fosse ritenuto ancora pronto per una squadra come il Milan, è molto probabile che la società se ne disfi o di nuovo in prestito o addirittura a titolo definitivo.