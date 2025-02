“NON POSSO DIRE DI NO A SINNER”: adesso è tutto vero | Erano rivali, ora sarà il suo allenatore

Finalmente è stato svelato il nuovo coach del numero uno del Ranking ATP. Si tratta di un suo ex rivale che non ha potuto dire di no.

Il 2025 di Jannik Sinner non poteva iniziare in modo migliore. Il ragazzo di San Candido ha infatti vinto per il secondo anno di fila gli Australian Open, sbaragliando la concorrenza e dimostrandosi ancora una volta totalmente superiore a tutti. Tralasciando qualche incertezza dovuta a dei piccoli problemi fisici, il 23enne ha fatto un gran cammino, vincendo in finale con Zverev.

Adesso il tennista altoatesino sta ricaricando le batterie, prima di tornare in campo per i prossimi impegni. La data è fissata per il prossimo torneo in programma in Qatar, a Doha, fissato tra il 17 e il 22 febbraio. L’ennesima occasione dunque per lui di fare bene e di dimostrare, come se ce ne fosse ancora bisogno, il suo valore.

C’è però una questione, tralasciando quella legata al doping, che sta tenendo sulle spine il nostro connazionale. Si tratta di quella legata al suo allenatore. E proprio nelle scorse ore a tal proposito sono arrivate delle clamorose novità: ad allenare Sinner sarà un suo vecchio rivale, che non ha saputo dire di no.

Allenatore Sinner, luce sulla questione

Durante gli Australian Open, Jannik Sinner si è fatto scappare che il 2025 sarà l’ultimo anno di Darren Cahill nel circuito. Ovvio che a partire dalla prossima stagione il numero uno dovrà trovarsi un nuovo allenatore. Di conseguenza tanti nomi sono iniziati a circolare in questo senso.

Uno di questi è quello del suo ex rivale Andreas Seppi. E proprio il diretto interessato ha voluto intervenire sulla questione, e nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di La Gazzetta dello Sport ha aperto quasi totalmente a questa possibilità.

Impossibile rifiutare

In merito ha precisato:“Anzitutto sono onorato che si sia fatto il mio nome. Ci tengo a dire che non ho contatto nessuno, né tantomeno qualcuno mi ha chiamato. Poi è chiaro, se ci fosse la possibilità di allenare uno come Jannik come fai a dire di no?”.

Così si è espresso Seppi sulla questione, che però ha comunque voluto rinviare tale possibilità: “In questo momento non credo sia il momento giusto tra famiglia e bambini, seguirlo in giro per il mondo. Sarebbe molto impegnativo. Ma tra qualche anno uno come lui lo allenerei molto volentieri”.