NON POSSIAMO FARE MERCATO: colpa del Mondiale | Regola folle per i club partecipanti

Il nuovo Mondiale per Club è entrato nel vivo ma non mancano le polemiche che lo circondano, alcune squadre penalizzate.

Il Mondiale per Club è già entrato nel vivo negli Stati Uniti, con un formato rinnovato che vede la partecipazione di 32 squadre divise in otto gironi da quattro. Le prime due di ogni gruppo avanzano agli ottavi, da cui si procede con un tabellone a eliminazione diretta.

Tra i primi esiti del torneo, spicca un clamoroso 10-0 del Bayern Monaco sull’Auckland City, squadra dilettante, nel Gruppo C, un risultato che evidenzia la disparità di valori tra alcune formazioni. Anche il River Plate ha iniziato bene, battendo l’Urawa Red Diamonds per 3-1 e il PSG con un 4-0 sull’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda gli incassi, la FIFA ha messo in palio un montepremi totale di un miliardo di dollari. La squadra vincitrice del torneo si aggiudicherà un premio di circa 37 milioni di euro, oltre ai bonus per la partecipazione e i risultati ottenuti nelle varie fasi.

Secondo i bookmakers, le squadre favorite per la vittoria finale sono principalmente europee. Il Real Madrid e il Paris Saint-Germain sono in cima alle quotazioni, seguiti da Manchester City, Bayern Monaco e Chelsea. L’Inter è considerata un’outsider, mentre la Juventus parte con quote leggermente più alte.

Il calciomercato per il Mondiale

Il calciomercato per le squadre partecipanti al Mondiale per Club ha finestre speciali e regole ad hoc per adattarsi al calendario. La FIFA ha istituito una finestra di trasferimento eccezionale, aperta dal 1° al 10 giugno, specificamente per i 32 club coinvolti. Questo ha permesso alle squadre di integrare nuovi acquisti nelle rose prima dell’inizio della competizione.

È stata prevista una seconda e ulteriore opportunità per i club di sostituire e aggiungere giocatori durante il torneo stesso. Questa finestra è limitata nel tempo, dal 27 giugno al 3 luglio, e serve per permettere eventuali aggiustamenti in vista delle fasi a eliminazione diretta. Un giocatore non può disputare la competizione con due club differenti, anche se il suo contratto dovesse scadere il 30 giugno.

Le parole di Villas Boas

Andres Villas Boas, presidente del Porto, ha rivelato le difficoltà incontrate durante la finestra di calciomercato tra l’1 e il 10 giugno. Sorprendentemente, molti dei giocatori contattati hanno rifiutato di unirsi al club, sostenendo di non voler partecipare al Mondiale per Club. Preferivano prendersi una pausa per iniziare la nuova stagione con slancio e freschezza.

Secondo l’allenatore e ora dirigente portoghese, la competizione cade nel momento peggiore: a breve distanza dal termine di una stagione lunga e logorante. Alcune squadre hanno dovuto richiamare i calciatori dalle vacanze prima del previsto, negando loro quel riposo di quattro settimane suggerito dalla FIFPRO. Il risultato? I giocatori non riescono a staccare realmente la spina.